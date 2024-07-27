Украина на Олимпиаде-2024. Календарь и расписание выступлений украинцев 28 июля

В воскресенье, 28 июля, на Олимпиаде-2024 в Париже будет разыграно 13 комплектов медалей в в девяти видах спорта. Спортсмены со всего мира будут соревноваться плавании, стрельбе из лука, гребле на байдарках и каноэ, маунтинбайке, фехтовании, дзюдо, регби-7 и стрельбе.

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Украинцы свои медальные выступления начнут в 11:00 киевскому времени, когда Богдан Ядов начнет свой путь к финалу в дзюдо. Затем Сергей Кулиш попробует пробиться сквозь сито квалификации в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров.

Яна Беломоина попробует взять медаль в велоспорте, а Виктория Ус в гребле слаломе. Свои поединки, которые были перенесены из-за дождя, попробуют провести и украинские теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

Среди других ярких событий без участия Украины стоит обратить внимание на плавание,, где определятся чемпионы и призеры на трех дистанциях. В 21:30 будут разыграны медали на 400 м комплексом у мужчин, в 21:40 – на 100 м баттерфляем у женщин, а в 22.44 – на 100 м брассом у мужчин, где главным фаворитом является рекордсмен мира легендарный британец Адам Пити.

В игровых видах главным матчем дня будет парижский дебют мужской американской баскетбольной дрим-тим во главе со Леброном Джеймсом, Кевином Дюрантом и Стефом Карри. В 18:15 они сыграют против команды Сербии.

Расписание медальных соревнования украинцев на Олимпиаде-2024 28 июля

11.00. Дзюдо, квалификация: Богдан Ядов (до 66 кг)

12.15. Стрельба, пневматическая винтовка 10 м, мужчины, квалификация: Сергей Кулиш

15.10. Велоспорт, маунтинбайк, кросс-кантри, финал: Яна Беломоина

16.30. Гребля, гребной слалом, байдарка-одиночка, полуфинал: Виктория Ус

17.00. Дзюдо, финалы: Богдан Ядов (до 66 кг) в случае выхода

18.45. Гребля слалом, байдарка-одиночка, финал: Виктория Ус в случае выхода

Время будет известно позже. Теннис, женщины, 1/32 финала: Элина Свитолина – Моюка Учиджима (Япония)

Время будет известно позже. Теннис, женщины: Марта Костюк – Лулу Сан (Австралия)

Время будет известно позже. Теннис, женщины, 1/32 финала: Ангелина Калинина (Украина) – Аранча Рус (Нидерланды)

Время будет известно позже. Теннис, женщины, 1/32 финала: Даяна Ястремская (Украина) – Лаура Пигосси (Бразилия)

Время будет известно позже. Теннис, женщины, пары, 1/32 финала: Людмила Киченок / Надежда Киченок - Чжэн Сайсай / Ван Синюй (Китай)

Расписание немедальных соревнований украинцев на Олимпиаде-2024 28 июля

10.30. Спортивная гимнастика, женщины, субдивизион 1, квалификация: Анна Лащевская

12.30. Настольный теннис, 1/32 финала, женщины: Маргарита Песоцкая

12.40. Плавание, мужчины, 100 м на спине, квалификация: Александр Желтяков

13.00. Академическая гребли, мужчины, парная двойка (легкий вес), предварительные заплывы: Игорь Хмара и Станислав Ковалев

15.50. Бадминтон, женщины, группа: Полина Бугрова

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