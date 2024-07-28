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Украинскую спортсменку сняли с гонки Олимпиады-2024

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
3,3 т.
Украинскую спортсменку сняли с гонки Олимпиады-2024

Украинская велоспортсменка Яна Беломоина не смогла финишировать в женском маунтенбайке на Олимпиаде-2024. 31-летнюю лучанку сняли как круговую.

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Согласно регламенту 36 участниц преодолевали семь кругов дистанции общей протяженностью 4.4 километра.  Беломоина на шестом круге отставала от лидера почти на 11 минут, после чего организаторы приняли решение дисквалифицировать украинку. 

Украинскую спортсменку сняли с гонки Олимпиады-2024

В итоге в финишном протоколе Яна значится на 26-м месте из 34 участниц, которые завершили выступление. 

Украинскую спортсменку сняли с гонки Олимпиады-2024

Победу в гонке добыла француженка Паулин Ферран-Прево, преодолевшая дистанцию за 1:26:02 часа.

Украинскую спортсменку сняли с гонки Олимпиады-2024

Для Беломоиной выступление в Париже является третьей Олимпиадой в карьере: Девятое место в Рио-2016 и восьмое – в Токио-2020.

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