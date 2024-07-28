Украинскую спортсменку сняли с гонки Олимпиады-2024

Украинская велоспортсменка Яна Беломоина не смогла финишировать в женском маунтенбайке на Олимпиаде-2024. 31-летнюю лучанку сняли как круговую.

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Согласно регламенту 36 участниц преодолевали семь кругов дистанции общей протяженностью 4.4 километра. Беломоина на шестом круге отставала от лидера почти на 11 минут, после чего организаторы приняли решение дисквалифицировать украинку.

В итоге в финишном протоколе Яна значится на 26-м месте из 34 участниц, которые завершили выступление.

Победу в гонке добыла француженка Паулин Ферран-Прево, преодолевшая дистанцию за 1:26:02 часа.

Для Беломоиной выступление в Париже является третьей Олимпиадой в карьере: Девятое место в Рио-2016 и восьмое – в Токио-2020.

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