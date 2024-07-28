Знаменитая украинская теннисистка снялась с Олимпиады-2024. Названа причина

Четвертая ракетка Украины Ангелина Калинина не сыграет на Олимпийских играх в Париже. 27-летняя уроженка Новой Каховки должна была стартовать в 1/32 финала матчем против Аранчи Рус (Нидерланды). Украинку заменит заменит Оливия Гадеки из Австралии.

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Последние два дня в Париже была плохая погода. Шел холодный дождь. Матч 27 июля несколько раз переносили, а Калининой пришлось периодически разминаться. Из-за этого она заболела и ей пришлось сняться с соревнований.

"Сегодня утром я почувствовала боль в горле. Конечно, очень расстроилась, ведь сыграть на ОИ и представлять свою страну, особенно в такое сложное время, это была большая мечта и честь для меня. Но все же решили не рисковать, чтобы не было осложнений. Спасибо всем за поддержку и желаю побед всем украинским спортсменам!" – заявила Ангелина в интервью МОК.

12 часов назад Ангелина выложила у себя в Instagram видео с тренировки в столице Франции.

Калинина является победительнице 19 турниров ITF (из них 16 в одиночном разряде). Победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2014).

В период с 2022 по 2023 год обладала званием первой ракетки Украины, которое с 2012 года принадлежало Элине Свитолиной, ушедшей в то время в декрет.

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