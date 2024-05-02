Украина – Литва: где смотреть решающий матч ЧМ-2024 по хоккею

Сборная Украины по хоккею в пятницу, 3 мая, сыграет решающий матч чемпионата мира в Дивизионе IB, который в эти дни проходит в Литве. Команда Дмитрия Христича сыграет с хозяевами турнира, в битве с которыми определит победителя первенства и обладателя путевки в Дивизион IА.

Встреча состоится на льду стадиона Twinsbet Arena в Вильнюсе. Начало поединка – в 19:30 по киевскому времени.

Любители хоккея смогут увидеть главный матч для украинской сборной на мундиале в прямой трансляции на региональных каналах "Суспильного", "Суспильне Спорт" и на сайте suspilne.media в разделе "ЧМ-2024 по хоккею".

Обе команды выиграли все свои матчи турнира, набрав по 12 очков. Это значит, что каждого из соперников устроит только победа для повышения в классе. Отметим, что в Дивизионе IА украинская сборная не играла с 2016 года.

На нынешнем чемпионате форвард нашей команды Александр Пересунько возглавляет список самых результативных хоккеистов турнира. Он набрал восемь очков, забросив четыре шайбы и отдав четыре передачи. У литовцев по этом показателю лидирует Паулюс Гинтаутус, который записал на свой счет три гола и три ассиста.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Словакии не станет задействовать игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которую проводит Россия, на чемпионате мира-2024 в элитном дивизионе.

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