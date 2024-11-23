Сборная Украины проиграла Израилю в отборе на Евробаскет-2025

Сборная Украины по баскетболу в третьем туре отборочного турнира на чемпионат Европы-2025 проиграла команде Израиля. Номинально домашний матч на Arena Riga в столице Латвии завершился со счетом 73:86.

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Наши баскетболисты с первых минут задали темп в игре, раз за разом набирая очки после точных бросков. Особенно успешно играл Александр Ковляр и Богдан Близнюк.

Эффективно под кольцом действовал Артем Пустовой, вынуждая оппонентов атаковать из-за периметра.

Израиль пытался постоянными сдваиваниями играть против украинской команды, но это им удавалось с переменным успехом. Первая четверть завершилась со счетом 19:16 в нашу пользу.

Украинцы достаточно высоко поднимались в обороне, чтобы лишить израильтян возможности атаковать трехочковыми бросками. В середине тайма соперник перестроил свое нападение, сместив акцент на атаки из-под кольца.

У Украины пошли ошибки, которыми удачно воспользовалась сборная Израиля, выйдя вперед. Это вынудило Витали Степановского срочно брать таймаут.

Оставшееся время до большого перерыва на паркете шла равная борьба, где индивидуальные действия превалировали над командным. Трехочковый Сидорова на последней минуте вывел украинцев вперед 37:34, однако Израиль успел до конца четверти свести разрыв к минимуму - 37:36.

Третья четверть началась с "качелей", где то одна, то вторая команда несущественно выходила вперед. Важную роль в эти минуты в наборе очков у украинцев играл Артем Пустовой.

Наши соперники в концовке десятиминутке сделали ставку на игру "один в один", которая принесла свои результаты – 55:65 в пользу баскетболистов из Израиля.

В заключительном отрезке подопечным Степановского необходимо было отыгрываться, но сделать это они не смогли.

Свой следующий матч украинская сборная проведет 25 ноября против сборной Израиля также в Риге.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 февраля "желто-синие" во втором туре проиграли команде Португалии. Номинально домашний матч на Arena Riga в столице Латвии завершился со счетом 77:79.

25 февраля сборная Украины по баскетболу во втором туре отборочного турнира на чемпионат Европы-2025 проиграла команде Португалии. Номинально домашний матч на Arena Riga в столице Латвии завершился со счетом 77:79. В 1-м туре Украина уступила сборной Словении (73:87).

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