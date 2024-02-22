Сборная Украины с поражения стартовала в отборе на Евробаскет-2025

Мужская сборная Украины по баскетболу проиграла команде Словении в первом туре квалификации на чемпионат Европы-2025. Матч на паркете Bonifika Arena в Копере завершился со счетом 87:73.

Украина уверенно начала встречу, демонстрируя великолепную командную игры. "Желто-синие" грамотно растягивали защиту по периметру, точно атакуя с дальних дистанций. Усилиями Зотова и Пустового счет к середине четверти стал 12-5 в нашу пользу.

Однако удержать преимущество у наших баскетболисты не получилось. Лидер словенцев Майк Тоби словил ритм, организовав рывок 10:0. Атака украинцев серьезно забуксовала, в то время как быстрые хозяева раз за разом набирали очки, как с сольных проходов так и после фолов.

Лишь трехочковый Александра Ковляра на последних секундах позволила Украине уйти на первый перерыв имея положительный гандикап (22:21).

Начало второй десятиминутки повторило старт поединка. Украинцы концентрированно сыграли в защите, в то время как Ковляр и Петров сделали 25:30 в нашу пользу. После этого счет на три минуты застыл. Сдвинул его все тот же Ковляр, точным дальним трюльником. В концовке первой половины словенцы смогли сократить отставание.

Перелом случился на 4-й минуте. Украинцы стали ошибаться, терять мяч в простых ситуациях, за что Яков Блажич дважды подряд наказал точными трехочковыми бросками. При счете 50:42 украинской сборной пришлось срочно брать минутный перерыв.

На 5-й минуте Виталий Степановский получил второй технический фол и был вынужден покинуть площадку. Темп игры упал, но гости ничего не могли поделать с словенским нападением (61:51).

В четвертой четверти баскетболисты из Украины вырвать победу не смогли. Словенские игроки грамотно фолили, попадали свои броски и довели встречу до нужного результата. Доигрывала наша команда без Зотова и Пустового, которые из-за перебора фолов были вынуждены досрочно завершить матч.

Напомним, что в финальную часть Евро-2025 выходят три лучших команды с каждой группы. Украина играет в квартете А вместе с Португалией, Словенией и Израилем.

42-й чемпионат Европы по баскетболу пройдет 27 августа по 14 сентября 2025 года в четырех странах: Латвии, Кипре, Финляндии и Польше.

Свой следующий поединок подопечные Виталия Степановского проведут 25 февраля против Португалии. Начало в 21:00.

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