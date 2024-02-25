Отбор на Евробаскет-2025. Сборная Украины обидно проиграла Португалии

Сборная Украины по баскетболу во втором туре отборочного турнира на чемпионат Европы-2025 проиграла команде Португалии. Номинально домашний матч на Arena Riga в столице Латвии завершился со счетом 77:79.

Португалия начала матч очень уверенно. Плотный прессинг заставил наших игроков ошибаться и терять мяч, чем удачно пользовались соперники. На 4-й минуте счет был 4:11 и Виталий Степановский был вынужден брать тайм-аут, но это особо не помогло.

Португальцы продолжали бомбардировать из-за дуги, забросив три из трех трехочковых. Мы отвечали сольными действиями Ковляра и невынужденными ошибками, совершив их шесть за шесть минут. Четверть в итоге завершилась 16:26 в пользу команды Марио Гомеша.

Во второй четверти доминирование сборной Португалии продолжилось. Украинские баскетболисты никак не могли пробиться через плотную оборону соперника, завершая атаки вынужденными бросками из сложнейших ситуаций.

В свою очередь Португалия легко взламывала украинскую защиту, раз за разом набирая очки. За 2 минуты до конца разрыв составил уже 19 очков. На большой перерыв баскетболисты ушли при счете 32:47.

Вторая половина началась с плотного прессинга от "желто-синих". Мы делали то, что в начале игры делали португальцы: давили, сбивали ритм, разрывая цепочки соперника в атаке, вынуждая их ошибаться. 5 подряд очков Войналовича позволили Украине сократить отставание до 8 пунктов, а Марио Гомеша вынужден был взять минутный перерыв.

Все тот же Войналович продолжил феерить, чего не скажешь про Пустового. Единственный номинальный центр в сборной Украины в эти минуты играл отвратительно, не забивая под чужим кольцом, и совершая ненужные потери под своим.

За 2 минуты до конца счет сравнялся, а рывок украинцев составил 24:9. За 80 секунд до перерыва наши соотечественники впервые вышли вперед 59:58. Игроки из Португалии заметно нервничали, что заметно сказывалось на точности.

Решающую десятиминутку сборные провели в равной борьбе, где представители Украины были в роли догоняющей. Португалия продолжала исполнять точные трехочковые, с чем наша оборона никак не могла справиться.

За 3 минуты до сирены счет был 74:74, при этом Ковляр не забил подряд три броска. За 41 секунду до конца Пустовой реализовал 1/2 штрафных, вновь сравняв счет. Вильямс свой бросок закинул, а в оставшиеся 24 секунды мы не смогли организовать результативную атаку.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1-м туре Украина уступила сборной Словении (73:87). Свой следующий матч наша команда проведет 22 ноября 2024 года против сборной Израиля.

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