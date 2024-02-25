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Отбор на Евробаскет-2025. Сборная Украины обидно проиграла Португалии

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
237
Отбор на Евробаскет-2025. Сборная Украины обидно проиграла Португалии

Сборная Украины по баскетболу во втором туре отборочного турнира на чемпионат Европы-2025 проиграла команде Португалии. Номинально домашний матч на Arena Riga в столице Латвии завершился со счетом 77:79.

Португалия начала матч очень уверенно. Плотный прессинг заставил наших игроков ошибаться и терять мяч, чем удачно пользовались соперники. На 4-й минуте счет был 4:11 и Виталий Степановский был вынужден брать тайм-аут, но это особо не помогло.

Отбор на Евробаскет-2025. Сборная Украины обидно проиграла Португалии

Португальцы продолжали бомбардировать из-за дуги, забросив три из трех трехочковых. Мы отвечали сольными действиями Ковляра и невынужденными ошибками, совершив их шесть за шесть минут. Четверть в итоге завершилась 16:26 в пользу команды Марио Гомеша.

Отбор на Евробаскет-2025. Сборная Украины обидно проиграла Португалии

Во второй четверти доминирование сборной Португалии продолжилось. Украинские баскетболисты никак не могли пробиться через плотную оборону соперника, завершая атаки вынужденными бросками из сложнейших ситуаций.

Отбор на Евробаскет-2025. Сборная Украины обидно проиграла Португалии

В свою очередь Португалия легко взламывала украинскую защиту, раз за разом набирая очки. За 2 минуты до конца разрыв составил уже 19 очков. На большой перерыв баскетболисты ушли при счете 32:47.

Отбор на Евробаскет-2025. Сборная Украины обидно проиграла Португалии

Вторая половина началась с плотного прессинга от "желто-синих". Мы делали то, что в начале игры делали португальцы: давили, сбивали ритм, разрывая цепочки соперника в атаке, вынуждая их ошибаться. 5 подряд очков Войналовича позволили Украине сократить отставание до 8 пунктов, а Марио Гомеша вынужден был взять минутный перерыв.

Отбор на Евробаскет-2025. Сборная Украины обидно проиграла Португалии

Все тот же Войналович продолжил феерить, чего не скажешь про Пустового. Единственный номинальный центр в сборной Украины в эти минуты играл отвратительно, не забивая под чужим кольцом, и совершая ненужные потери под своим.

Отбор на Евробаскет-2025. Сборная Украины обидно проиграла Португалии

За 2 минуты до конца счет сравнялся, а рывок украинцев составил 24:9. За 80 секунд до перерыва наши соотечественники впервые вышли вперед 59:58. Игроки из Португалии заметно нервничали, что заметно сказывалось на точности.

Отбор на Евробаскет-2025. Сборная Украины обидно проиграла Португалии

Решающую десятиминутку сборные провели в равной борьбе, где представители Украины были в роли догоняющей. Португалия продолжала исполнять точные трехочковые, с чем наша оборона никак не могла справиться.

Отбор на Евробаскет-2025. Сборная Украины обидно проиграла Португалии

За 3 минуты до сирены счет был 74:74, при этом Ковляр не забил подряд три броска. За 41 секунду до конца Пустовой реализовал 1/2 штрафных, вновь сравняв счет. Вильямс свой бросок закинул, а в оставшиеся 24 секунды мы не смогли организовать результативную атаку.

Отбор на Евробаскет-2025. Сборная Украины обидно проиграла Португалии

Как сообщал OBOZ.UA, в 1-м туре Украина уступила сборной Словении (73:87). Свой следующий матч наша команда проведет 22 ноября 2024 года против сборной Израиля.

Отбор на Евробаскет-2025. Сборная Украины обидно проиграла Португалии

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