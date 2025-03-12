'Украина думает, что...' Чемпионка ОИ из РФ заявила, что россиян обидел визит в Киев кандидата в президенты МОК

Олимпийская чемпионка Светлана Журова выдала невероятно абсурдное мнение о том, что президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ обидел россиян своим визитом в Киев. Депутатка Государственной думы также выразила недовольство критикой украинскими чиновниками приезда функционера в Москву.

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Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина отметила, что Ватанабэ, являясь кандидатом в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), обязан был посетить Россию.

"Понятно, что эти их заявления абсурдны, но я даже не сомневалась, что мы услышим от них подобное. Именно поэтому Ватанабэ изначально приехал в Украину, то есть сделал перед ними определенный прогиб. Тут даже в пору обижаться нам, но при этом мы понимаем, что для политического равновесия ему нужно было оказаться в обеих странах. Но почему Украина думает, что нас никто не поддерживает, непонятно", – сказала Журова.

Отметим, что во время пребывания в Киеве Ватанабе выступил с циничным призывом к украинским спортсменам из-за их отношения к россиянам.

Выборы нового президента МОК состоятся 20 марта. На пост кроме Ватанабэ претендуют Фейсал ибн Хусейн (Иордания), Себастьян Коу (Великобритания), Кирсти Ковентри (Зимбабве), Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), Юхан Элиаш (Швеция), Давид Лапартьян (Франция).

Как сообщал OBOZ.UA, в России закатили истерику после того, как FIG отказалась предоставить нейтральный статус чемпионке ОИ-2020 Виктории Листуновой.

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