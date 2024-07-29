Как Украине выйти в плей-офф футбольного турнира ОИ-2024: все расклады

Сборная Украины по футболу во вторник, 30 июля, проведет решающий матч группового турнира Олимпийских игр 2024 года в Парижа. Подопечные Руслана Ротаня сыграют с одним из фаворитов соревнований командой Аргентины.

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Встреча состоится на стадионе "Парк Лионне" в Лионе. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Аргентина. Начало игры – в 18:00 по киевскому времени.

Перед заключительным третьим туром в группе В сложилась уникальная ситуация – все команды набрали по три очка. "Сине-желтые" точно выйдут в четвертьфинал Олимпиады в случае победы над аргентинцами. При этом ничья или поражение Ирака в игре с Марокко гарантирует украинцам первое место.

Если встреча в Лионе завершится вничью, то подопечные Ротаня окажутся в плей-офф в случае ничейного исхода в игре марокканцев и иракцев с меньшим количеством голов. Поражение от аргентинцев будет означать для нашей команды вылет с олимпийского турнира.

Отметим, что если обе встречи заключительного игрового дня завершатся с одинаковым счетом, то для определения двух лучших команд группы понадобиться подсчет желтых и красных карточек.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу оказалась в необъяснимой ситуации на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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