'Ударило по голове'. Пидручный назвал 'катастрофой', случившееся на Олимпиаде-2026. Видео

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал неудачное выступление в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2026, где решающим стал второй огневой рубеж. Три промаха лишили спортсмена шансов на высокий результат, несмотря на чистую стрельбу дальше по дистанции.

После финиша Пидручный признался, что до сих пор не может точно объяснить, что произошло на втором рубеже, и назвал случившееся настоящей катастрофой для индивидуальной гонки.

"Тяжело сказать, что случилось. Хочется забыть тот рубеж: почему три промаха, мне самому сложно понять. Где-то допустил ошибки, и очень жаль, что их сразу три. В такой гонке нельзя позволять себе такие грубые промахи. Если бы был один, еще можно было бы что-то исправить, но с тремя промахами это, к сожалению, катастрофа", – сказал Пидручный во флеш-интервью.

По словам биатлониста, психологически справиться с ситуацией было непросто, однако он продолжил борьбу и закрыл следующие два рубежа без ошибок. "Честно говоря, после трех промахов немного ударило по голове. Физически тоже стало тяжело", – признался Дмитрий.

Он отметил, что, несмотря на серьезный удар по результату, не опустил руки и продолжал работать по максимуму: старался сохранять свой темп, держаться рядом с соперниками и до конца навязывать борьбу. По его словам, на последующих огневых рубежах он сознательно шел на риск, пытаясь отыграться и исправить допущенные ошибки, поскольку на Олимпиаде важно сражаться за каждую позицию.

Пидручный не скрыл, что в целом доволен лыжным ходом и работой инвентаря, выразив надежду, что в следующих стартах удастся избежать подобных сбоев.

Также 34-летний биатлонист сборной Украины выразил надежду, что скорость на дистанции сохранится и в следующих гонках станет еще выше. Он подчеркнул, что при его опыте на Олимпийских играх подобные грубые ошибки недопустимы, но признал, что сейчас эмоции мешают дать точную оценку случившемуся.

Пидручный подытожил, что детальный разбор стрельбы состоится позже вместе с тренером, при этом работой лыж он остался доволен, отметив, что с таким инвентарем можно было бороться за высокие места.

Как сообщал OBOZ.UA, Пидручный занял 18-е место в индивидуальной гонке ОИ-2026. Его партнеры по сборной показали еще худший результат.

Биатлонная программа XXV Зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине продолжится в среду, 11 февраля, индивидуальной гонкой среди женщин.

