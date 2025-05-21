'Удается немногим'. На чемпионате мира по хоккею-2025 установлено редчайшее достижение

Форвард сборной Чехии по хоккею Роман Червенка установил впечатляющее достижение — он провёл 100-й матч на чемпионатах мира. Это произошло в игре пятого тура группового этапа ЧМ-2025 против Казахстана, где 39-летний уроженец Праги отметился хет-триком и помог своей команде одержать победу со счётом 8:1.

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Червенка дебютировал на чемпионатах мира в 2009 году и с тех пор отыграл 11 полных турниров. Вместе с национальной командой он дважды становился чемпионом мира — в 2010 и 2024 годах.

Интересно, что это достижение Червенка на чемпионатах мира тоже связана с Данией - его дебют в 2009 году состоялся именно против этой сборной (победа 5:0 в Клотени, Швейцария).

На нынешнем турнире форвард принял участие во всех семи матчах сборной и набрал очки в каждом — в сумме у него 13 результативных баллов (5 голов и 8 передач), что делает его одним из самых результативных игроков чемпионата.

Такая статистика большая редкость. Роман стал всего лишь 21-м хоккеистом в истории, кому удалось преодолеть отметку в 100 матчей на мировых первенствах. Последним, кто достиг этого показателя, был норвежец Йонас Холёс в 2021 году.

Партнёр по сборной Лукаш Седлак поражен таким достижением своего земляка.

"Это круто. Не многие игроки достигают такого, поэтому закономерно, что он оформил хет-трик в таком матче. Я за него рад. Я вижу, как он работает весь сезон, как готовится, как заботится о своем теле. Убежден, он еще много сыграет. Просто невероятно наблюдать за ним", – цитирует Седлака пресс-служба IIHF.

Создается впечатление, что Червенка готов сиять и на Олимпиаде-2026 в Милане, когда ему будет уже 40.

"Это зависит от игрока. Если есть мотивация. Мне повезло, я не имел серьезных травм. Чувствую себя хорошо. Если физически готов и могу помочь команде - хочу играть дальше", – подытожил чешский хоккеист.

На чемпионате мира по хоккею, который с 9 по 25 мая проходит совместно в двух городах: Хернинг (Дания) и Стокгольм (Швеция), завершился групповой этап.

В плей-офф сборная Чехии, занявшая третье место в своей группе, встретится с Швецией в четвертьфинале — матч состоится в четверг, 22 мая.

После того, как определилась восьмерка четвертьфиналистов, ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, сделал свой прогноз на полуфинал.

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