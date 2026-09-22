Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев оскорбительно высказался о ближайших соперниках сборной России, продемонстрировав настоящее лицо страны-агрессорки. Участнику ЧМ-66 не понравилось, что команда тренера Валерия Карпина проведет осенью спарринги с Ираном, Намибией и Нигерией.

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Об этом Пономарев заявил в интервью порталу "Евро-Футбол.Ру". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина обозвал оппонентов российской национальной команды папуасами, а также особо возмутился, что РФ придется оплачивать соперникам перелеты и расходы.

"Я с удовольствием посмотрел бы матч с какой-нибудь европейской сборной: с Германией, Италией. Да с любой. А такие соперники мне не интересны. Зачем мне на них смотреть, на этих папуасов? Иран играл на ЧМ-2026? Ну и что? Он даже из группы не вышел. А мы наверняка его будем привозить своим самолетом, размещать, деньги платить за этот спарринг. Зачем? Посмотрю, конечно, как выглядит сборная России, что она сейчас может показать. Мне даже десяти минут будет достаточно, чтобы сделать выводы. Считаю, что все эти три сборные мы должны обыгрывать", – сказал Пономарев.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков пожаловался на "открытых врагов" РФ в Европе и мире.

Как сообщал OBOZ.UA, в УЕФА отказались выполнять рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), который снял все санкции с российских спортсменов.

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