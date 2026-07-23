Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил уверенность в том, что команды из РФ вернется в мировые соревнования. При этом функционер пожаловался на то, что в Европе категорически выступают против допуска представителей страны-агрессорки к турнирам.

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Об этом Колосков заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина отметил, что в Международной федерации футбола (ФИФА) благосклонно относятся к россиянам, а в составе Европейского футбольного союза (УЕФА) много "открытых врагов".

"ФИФА раньше, чем УЕФА, разрешила нашим юношам до 18 лет участвовать в международных соревнованиях. Но потом это решение отменили из-за того, что с нами не захотели играть. Я убежден, что ФИФА примет решение о нашем допуске раньше, чем УЕФА, независимо от его позиции. Руководство УЕФА, к слову, выступает за то, чтобы снять все ограничения. Но в организации есть ярые и открытые враги нашей страны", – сказал Колосков.

Ранее в УЕФА отказались выполнять рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), который снял все санкции с российских спортсменов.

Как сообщал OBOZ.UA, ФИФА пригласила сборную России для участия в чемпионате мира среди 15-летних.

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