"У них есть команда, а у нас..." Сабо дал прогноз на матч Украины с Венгрией в Лиге наций

Легендарный футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо ждет тяжелого матч для сборной Украины в противостоянии с Венгрией в Лиге наций. Бывший наставник национальной команды отметил, что сейчас "сине-желтые" испытывают гигантские кадровые проблемы, а наши легионеры почти не играют в своих клубах.

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Об этом Сабо, который является этничным венгром, заявил в комментарии порталу sport-express.ua. 86-летний специалист подчеркнул, что именно мадьяры станут главными соперниками украинской сборной в борьбе за победу в группе Лиги наций, где вместе с ними также выступают Грузия и Северная Ирландия.

"Венгрия – главный соперник Украины в группе, безусловно. Убежден в этом, поскольку у них действительно есть команда, а у нас… Ну, не вижу. Собрали отовсюду, но ведь наши ребята, которые играют не в Украинской Премьер-лиге, а за границей, практически не имеют нормальной, полноценной игровой практики, разве Миколенко. Венгрии я не буду симпатизировать. Душа у меня украинская! Где я получил имя? Играя за "Динамо" и тренируя Украину. Что касается прогноза на игру, то, думаю, будет ничья. Поставлю на результативную мировую 1:1", – сказал Сабо.

Отметим, что главный тренер украинцев Андреа Мальдера уже назвал заявку на матч с Венгрией, исключив из нее семерых футболистов.

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