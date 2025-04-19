У футболиста сборной Украины возникли проблемы в Италии

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери остался недоволен игрой украинца Артёма Довбика и намекнул на возможную замену нападающего. 27-летний футболист сборной Украины провалил матч против "Лацио" и может оказаться в запасе уже в следующем туре.

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По словам наставника, Довбик должен прибавить и сам осознаёт, что играет ниже своих возможностей. Раньери недвусмысленно дал понять, что не удовлетворён вкладом украинца в атакующую игру команды.

Особенно слабо форвард выглядел в римском дерби с "Лацио", где не нанёс ни одного удара по воротам и за весь матч коснулся мяча лишь 16 раз. На фоне таких показателей на следующий матч с "Вероной" предпочтение может быть отдано Элдору Шомуродову.

В клубе уже задумываются о покупке нового нападающего на летнее трансферное окно. Главным кандидатом на усиление линии атаки остаётся Лоренцо Лука из "Удинезе", за которого "Рома" готова вести торг. Также в списке находятся Кристович и Пайшау, последний хотя и не является классическим форвардом, но выделяется результативностью и интересен не только римлянам, но и "Наполи".

Хотя у Довбика остаётся стабильное положение в клубе и никаких предложений по его трансферу в "Рому" пока не поступало, его статистика вызывает вопросы.

Украинец забил 16 голов за сезон, но лишь один из них пришёлся на серьёзный матч чемпионата – против "Болоньи" с пенальти, и ещё один в Кубке Италии против "Милана". При этом трансфер Довбика в августе обошёлся почти в 40 миллионов евро, и от него в клубе ждали большего.

Отметим, что не только Раньери недоволен Довбиком. В Италии растет число возмущенных игрой украинца. Многие считают, что стиль игры украинца не соответствует требованиям "Ромы".

Напомним, что Довбик перешел в "Рому" в августе 2024-го и с того момента остается ключевым игроком "волков". Он провел 41 поединок во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 4 результативные передачи.

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