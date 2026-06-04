'Ты сделал все правильно'. Чисора рассказал, что помогло Верховену 'победить' Усика. Видео

Британский супертяжеловес Дерек Чисора заявил, что именно его бой с Александром Усиком стал образцом для соперников украинца. По словам ветерана бокса, кикбоксер Рико Верховен использовал наработки из их поединка и благодаря этому сумел создать Усику серьезные проблемы.

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В интервью Youtube-каналу Daily Mail Boxing Чисора прокомментировал сотрудничество Энтони Джошуа с Усиком и выразил мнение, что украинец не должен показывать британцу тот стиль, который использовал в своем последнем поединке. Он также вновь вернулся к теме выставочного боя Усика с чемпионом мира по кикбоксингу Рико Верховеном, который состоялся в июле 2025 года.

По словам Чисоры, именно он первым продемонстрировал способ ведения боя против украинца.

"Когда я разговаривал с Рико, он сказал: "Дерек, мы просто посмотрели твой бой". Я ответил: "Знаешь что, ты все сделал правильно". Потому что всем, кто выходил против Александра после меня, нужно было лишь посмотреть на мой стиль и довести его до совершенства. И тогда можно было бы победить", – признался Дерек.

Британец считает, что его выступление против Усика в 2020 году недооценили. По его мнению, созданное тогда давление стало основой для дальнейших попыток соперников навязать украинцу неудобный бой.

Чисора также заявил, что Верховен действовал по схожему сценарию: менял стойки, работал джебом и старался сбивать Усика с ритма перед сериями силовых ударов.

Кроме того, 42-летний британец не согласился с мнением, что Усик выиграл бой с Верховеном. По словам Чисоры, победа должна была достаться нидерландцу.

"Я говорил, что Александр не выиграл этот бой. Люди смеялись надо мной и говорили, что я несу чушь. Но я оставался при своем мнении. Рико выиграл. Если быть честными, он победил", — заявил боксер.

В то же время Чисора уверен, что последствия этого поединка могут сыграть на руку самому Усику. По его мнению, теперь многие соперники будут считать украинца уязвимым, однако это лишь дополнительно мотивирует чемпиона.

"Следующего соперника Александр остановит быстрее. Сейчас он уже проснулся", – сказал Чисора.

Как сообщал OBOZ.UA, Джошуа возмутился нападками на Александра Усика (25-0, 16 КО) за его бой с Рико Верховеном (1-1, 1 КО). Британец отметил, что украинец совершенно не заслуживает критики из-за решения рефери остановить поединок вместе с гонгом о финале 11 раунда.

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