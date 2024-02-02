'Ты мне должен': небитый супертяж отреагировал на возможность подраться с Усиком вместо Фьюри

Хорватский супертяж Филип Хргович (17-0, 14 КО) выразил готовность заменить Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО), который получил травму, в поединке против Александра Усика (21-0, 14 КО) 17 февраля в аравийском Эр-Рияде. 31-летний уроженец Загреба обратился к нашему соотечественнику и вызвал того на бой.

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Об этом Хргович заявил в комментарии ESPN, о чем на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, сообщил журналист издания Майк Коппингер. Хорват напомнил, что он является обязательным претендентом на пояс Международной федерации бокса (IBF), которым владеет Усик.

"Теперь, когда Фьюри получил травму, я готов вмешаться и сразиться с Усиком. Давай, Усик, ты мне должен дать обязательную защиту. Пора наконец-то сразиться со мной", – сказал Хргович.

При этом планировалось, что Филип подерется с новозеландцем Джозефом Паркером (34-3, 23 КО) в андеркарте боя между Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО). При этом 23 декабря хорват дрался с австралийцем Марком Де Мори, которого победил уже в первом раунде.

Сам Тайсон сначала извинился за срыв боя. "Я могу только извиниться перед всеми, кто пострадал, включая мою собственную команду, команду Усика, бойцов андеркарта, партнеров и болельщиков, а также наших друзей в Королевстве Саудовская Аравия", – прокомментировал Фьюри. Он также показал фото травмы.

Позже британский чемпион уже обратился к фанатам с насмешками над украинцем: "Я могу сказать: у Усика были реально серьезные проблемы, ведь я нахожусь в фантастической форме".

В команде нашего соотечественника спокойно отреагировали на новость о травме соперника. Промоутер Александр Красюк уже назвал приоритетный вариант на для организации поединка 17 февраля.

Как сообщали OBOZ.UA, СМИ опубликовали видео момента, в котором Тайсон Фьюри получил рассечение во время спарринга перед боем с Александром Усиком.

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