'Целует икону'. Усик признался, что у него происходит в семье

Непобедимый украинский боксер Александр Усик рассказал о семейных традициях и воспитании детей. По его словам, особое место в их доме занимает молитва, а младшая дочь иногда подходит к нему во время нее, чтобы поцеловать икону.

Усик более двадцати лет состоит в браке с женой Екатериной. В семье растут четверо детей: 16-летняя Елизавета, 13-летний Кирилл, 11-летний Михаил и трехлетняя Мария.

Боксер отмечает, что перед каждым поединком выходит на ринг в шортах, на поясе которых вышито имя одного из членов семьи. Он объяснил, что в семье большое внимание уделяют примеру родителей и семейным ценностям.

"Мы с Катей воспитываем прежде всего себя, а не детей – чтобы они видели пример здоровых отношений и впитывали семейные ценности", – цитирует Усика Vogue.

По словам боксера, каждое утро он начинает с молитвы. В доме под Киевом у него оборудован небольшой иконостас с покровителями каждого члена семьи: в центре находится изображение Девы Марии, рядом стоит свеча и бутылка со святой водой.

Усик сообщил, что младшая дочь иногда подходит к нему во время молитвы. Он рассказал, что девочка знает о своей святой и "иногда приходит ко мне, чтобы поцеловать икону".

Также боксер упомянул о рисунке, который сделала старшая дочь. Он рассказал, что на стене кухни изображена вся семья: в центре мама, сестра и она сама, по бокам отец и братья, а над всеми — Бог.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Усик впервые украсил обложку глянца Vogue Ukraine. Спортсмен предстал перед камерой с обнаженным верхом, демонстрируя впечатляющие мышцы, а также надел знаковый в своей карьере пояс, который получил после исторической победы над Тайсоном Фьюри в мае 2024 года.

