Без рубашки и в знаковом поясе: Александр Усик снялся для обложки Vogue и раскрыл, как достиг впечатляющих вершин в спорте

Легендарный украинский боксер Александр Усик впервые украсил обложку глянца Vogue Ukraine. Спортсмен предстал перед камерой с обнаженным верхом, демонстрируя впечатляющие мышцы, а также надел знаковый в своей карьере пояс, который получил после исторической победы над Тайсоном Фьюри в мае 2024 года. Тогда Усик стал первым в истории боксером, который получил абсолютное чемпионство в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, IBF, WBO.

Автором обложки с участием спортсмена стал британский фотограф Чарли Грей. По приглашению редакции журнала он приехал в Киев и в течение трех дней снимал атлета в знаковых для него местах.

Кроме того, Александр Усик дал интервью Vogue Ukraine, где откровенно рассказал, как смог достичь вершин в карьере. По словам боксера, его основным секретом является постоянная дисциплина, которую в нем начал воспитывать отец с самого детства.

"Всех результатов мне помогла достичь железная дисциплина. С детства было так, как отец сказал. Ежедневно – ранний подъем, закаливание, тренировки. Он учил меня заботиться о себе, пока я не взял свою жизнь под контроль", – поделился атлет.

Перед большими поединками Александр Усик фактически обрывает связь с внешним миром, общаясь только с семьей и командой. Едва ли не все время он посвящает тренировкам, а также жестко контролирует питание, соблюдая "ювелирный баланс" жиров, белков и углеводов.

Однако, кроме физических нагрузок, боксер пытается понять психологию своего противника. Как поделился Усик, он изучает повадки оппонента на ринге, просматривает записи его лучших ударов и промахов.

"Люди всегда возвращаются к своим ошибкам. Перед пропущенным ударом всегда есть ошибочное действие. Я раньше перед хуком делал шаг ногой не в сторону, а наискосок. Эти десять сантиметров решали все. Я стал перед зеркалом и довел идеальное отступление до автоматизма. Хорошая привычка – это повторение правильных действий", – отметил спортсмен.

