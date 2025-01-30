Трижды снимался с боя: в сети вспомнили все 16 поражений Усика в карьере. Кому проигрывал легендарный украинец

Звезда супертяжелого весе Александр Усик (23-0, 14 КО) вписал свое имя в историю бокса, став олимпийский чемпионом и абсолютным чемпионом мира среди профессионалов в двух категориях. Украинец собрал все возможные награды и поправу считается одним из величайших спортсменов за все времена.

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На профессиональном ринге наш соотечественник еще не знал поражений, а вот в аматорах Усик проиграл 16 раз, в том числе свой дебютный поединок. Портал talkSPORT собрал список всех неудач украинца, напоминая, что без поражений не бывает побед, а также акцентируя внимание на той титанической работе, которую проделал Александр.

Соперник Метод поражения Турнир Неизвестен по очкам турнир в Крыму Сергей Скляров по очкам отбор на ЧЕ-2025 среди юниоров Лукаш Вавжичек по очкам международный матч Польша – Украина в 2005-м Омер Айдоган по очкам финал Мемориала Бочкаи-2006 Мохамед Хикал по очкам финал турнира Ахмета Комерта-2006 Матвей Коробов остановка рефери полуфинал ЧЕ-2006 Мохамед Хикал по очкам ЧМ-2006, матч Украина – Африка Матвей Коробов снялся ЧМ-2006, матч Украина – Россия Шон Портер по очкам матч Украина – США в 2006 году Бабакар Камара по очкам отборочный раунд турнира Ахмета Комерта-2007 Артур Бетербиев по очкам матч Украина – Россия на турнире Amber Gloves-2007 Виктор Зуев снялся финал отбора на Европейские Олимпийские игры-2008 Сяопин Чжан по очкам финал турнира Ахмета Комерта-2008 Клементе Руссо по очкам четвертьфинал Олимпиады-2008 Осмай Акоста снялся финал ЧМ-2008 Егор Мехонцев по очкам полуфинал чемпионата мира AIBA-2009

Таким образом, Усик уже более 15 лет не проигрывает своих боев. На любительском ринге он выиграл 335 поединков. Недавно в СМИ вспомнили, как украинцу предлагали сдать бой в финале ЧМ.

Как сообщал OBOZ.UA, американский телеканал ESPN спрогнозировал, что Александр Усик завершит карьеру в 2025 году.

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