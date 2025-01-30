Трижды снимался с боя: в сети вспомнили все 16 поражений Усика в карьере. Кому проигрывал легендарный украинец
Звезда супертяжелого весе Александр Усик (23-0, 14 КО) вписал свое имя в историю бокса, став олимпийский чемпионом и абсолютным чемпионом мира среди профессионалов в двух категориях. Украинец собрал все возможные награды и поправу считается одним из величайших спортсменов за все времена.
На профессиональном ринге наш соотечественник еще не знал поражений, а вот в аматорах Усик проиграл 16 раз, в том числе свой дебютный поединок. Портал talkSPORT собрал список всех неудач украинца, напоминая, что без поражений не бывает побед, а также акцентируя внимание на той титанической работе, которую проделал Александр.
Таким образом, Усик уже более 15 лет не проигрывает своих боев. На любительском ринге он выиграл 335 поединков. Недавно в СМИ вспомнили, как украинцу предлагали сдать бой в финале ЧМ.
Как сообщал OBOZ.UA, американский телеканал ESPN спрогнозировал, что Александр Усик завершит карьеру в 2025 году.
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