'Что я им отвечу?' Усику предлагали сдать финал ЧМ за $300 тысяч

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) во время любительской карьеры получал предложение сдать финал мирового первенства. На турнире в Баку в 2011 году хозяева турнира готовы были заплатить нашему соотечественнику 300 тысяч долларов.

Видео дня

Об этом пишет издание "Чемпион", которому подробности этого инцидента рассказал тогдашний тренер сборной Украины Дмитрий Сосновский. По его словам, предложение сдать финал Усику поступило буквально перед выходом в ринг. Александра попросили сняться с боя из-за травмы, чтобы награда досталась азербайджанцу Теймуру Мамедову.

"Предложение поступило, когда Усик уже надел боксерские перчатки и готовился выходить в ринг. Усик решительно отказался от предложения. Причем очень достойно объяснил свой отказ. К тому времени у Саши еще не было сыновей. Кирилл родился в 2013-м, Михаил – в 2015-м. Но Александр сказал: "Если сейчас я снимусь с финала и займу второе место, через много лет дети спросят меня, папа, а что произошло в финале чемпионата мира? Что я им отвечу?" – рассказал Сосновский.

В итоге Усик уверенно выиграл у Мамедова финал ЧМ, забрав все пять раундов, – 25:15. Через год украинец станет олимпийским чемпионом Лондона, а азербайджанец завоюет "бронзу".

Как сообщал OBOZ.UA, глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх поделился своим видением будущего карьеры Александра Усика.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!