Третья украинская дзюдоистка получила дисквалификацию на Олимпиаде-2024

Дзюдоистка Кристина Гоман стала третьей представительницей Украины, которая получила дисквалификацию на Олимпийских играх-2024. Наша соотечественница потерпела неудачу в противостоянии с нидерландкой Маритой Кампс в 1/16 финала, повторив судьбу Дарьи Белодед и Елизаветы Литвиненко.

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Гоман выступала в весовой категории свыше 78 килограмм. Уже через 64 секунды украинка получила первое предупреждение ("шидо") за имитацию атаку. Еще через минуту нашу дзюдоистку судьи наказали снова, а за полминуты до завершения основного времени дуэли Кристине выписали третью желтую карточку за пассивность борьбы.

Таким образом, украинская спортсменка завершила выступления на Олимпиаде уже после первого раунда, а наша страна потеряла всех представителей в этом виде спорта. В итоге, лучшим результатом может похвастаться Литвиненко, которая добралась до утешительного поединка за право побороться за "бронзу".

За все время выступлений на Олимпийских играх украинские дзюдоисты добыли четыре медали – одну серебряную и три бронзовые. Еще никогда представители нашей страны не становились чемпионами в этом виде спорта.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва назвал причины провала Дарьи Белодед на Олимпиаде-2024.

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