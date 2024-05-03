Тренер 'Реала' вынес вердикт вратарю сборной Украины перед матчем с 'Баварией'

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти подтвердил возвращения бельгийского вратаря Тибо Куртуа в состав команды. 31-летний голкипер выйдет с первых минут на ближайший матч чемпионата Испании с "Кадисом", а украинец Андрей Лунин появится в игре с мюнхенской "Баварией" в ЛЧ.

Об этом Анчелотти объявил на пресс-конференции перед поединком против "Кадиса", пишет портал Ok Diario. Итальянский специалист выразил радость в связи с возвращением Куртуа, а также добавил, что команда настроена как можно быстрее оформить чемпионское звание.

"Куртуа в порядке и он сыграет завтра после долгого времени. Он чувствует себя очень хорошо, он очень взволнован, и мы все рады его возвращению. У нас финал против "Баварии", где сыграет Лунин. А дальше увидим. Цель состоит в том, чтобы взять три очка, чтобы приблизиться к победе в чемпионате. Мы думаем только об этом, а не о том, что может быть дальше. Мы ничего не выиграли, мы это сделаем, когда станем чемпионами на бумаге в турнирной таблице", – сказал Анчелотти.

Ранее СМИ информировали, что итальянский специалист разработал план возвращения Куртуа в основной состав "Реала", который якобы предусматривал выход бельгийца в матче с "Баварией", а также в потенциальном финале Лиги чемпионов. Кроме того, тренеры мадридцев раскритиковали Лунина за один из голов, пропущенных от немцев в первом полуфинале.

Как сообщал OBOZ.UA, руководство мадридского "Реала" договорилось с Андреем Луниным о подписании нового контракта до 2028 года.

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