Ціни на нафту переписали: як змінилася вартість на тлі подій в Ірані

В среду, 15 апреля, цены на нефть демонстрируют неопределенность. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 40 центов, или 0,4%, до 95,19 доллара, а на американскую нефть WTI снизились на 23 цента, или 0,3%, до 91,05 доллара.

Происходит это из-за неуверенности вокруг поставок нефти с Ближнего Востока. После провала переговоров между США и Ираном Ормузский пролив остается преимущественно закрытым (некоторые корабли все же проходят по нему), а США ввели морскую блокаду иранских портов, пишет Reuters.

Следующий раунд переговоров США и Ирана о прекращении войны может состояться в ближайшие несколько дней, о чем вчера заявлял президент США Дональд Трамп. Это усилило оптимизм относительно того, что переговоры смогут урегулировать конфликт и открыть поставки нефти с Ближнего Востока.

Несмотря на то, что рынок считает, что худшее уже позади, на данный момент больше надежды и ожиданий на урегулирование и стабилизацию, чем реальных изменений, считает руководитель группы энергетического сектора DBS Bank Сувро Саркар. Он отметил, что нефть все еще торгуется со значительными "военными наценками".

Ситуация вокруг Ормузского пролива: главное

Несмотря на двухнедельное прекращение огня, транзит нефти через пролив остается незначительным. До войны через него проходило около 130 судов ежедневно, сейчас же морское движение составляет лишь часть от этих показателей.

Например, 11 апреля вслед за греческим судном по нему прошли два китайских супертанкера, загруженные сырой нефтью. Все три танкера прошли в один день, и это стало днем самого большого вывоза нефти через Ормузский пролив с момента начала войны.

Вместе с тем, 14 апреля, американский эсминец остановил выход двух нефтяных танкеров из Ирана. Это может свидетельствовать о том, что США скорее всего не будут возобновлять 30-дневный отказ от санкций в отношении иранской нефти в море. Срок действия разрешения истекает на этой неделе.

Аналогичный отказ американских санкций против российской нефти должен закончиться в следующие выходные, и ему тоже, скорее всего, дадут "тихо завершиться" без повторного отказа от санкций. Однако официального сообщения на этот счет Минфин США еще не делал.

Ранее OBOZ.UA писал, что Россия заработали миллиарды на войне в Иране. Однако сейчас экспорт нефти из РФ самый низкий со времени начала полномасштабного вторжения. Поэтому речь идет скорее об уменьшении минуса, чем о выигрыше от войны на Ближнем Востоке.

