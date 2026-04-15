Икона стиля Энн Хэтэуэй вышла на красную дорожку в платье украинского бренда. Эффектные фото

Голливудская актриса, которую называют "иконой стиля" Энн Хэтэуэй посетила специальный показ фильма "Мать Мария" в Нью-Йорке, США, где появилась на красной дорожке в кутюрном платье украинского бренда Lever Couture. Для публичного выхода актриса выбрала сложный дизайнерский образ из полупрозрачной сетки, который уже стал одним из самых узнаваемых в портфолио бренда Леси Верлингьери.

Актриса сделала ставку на современную кутюрную эстетику, соединив острую форму наряда с легкой, почти невесомой текстурой. На обнародованных фото с мероприятия Хэтэуэй одета в серебристое платье из многослойной сетки, которая формирует объем без плотной основы, поэтому из-под ткани можно разглядеть кожу самой знаменитости.

Верхняя часть имеет драпированный, асимметричный дизайн с акцентом на плечи. Ткань будто окутывает тело, образуя плавные линии и мягкие переходы.

Нижняя часть платья переходит в каскад струящихся слоев с выраженным шлейфом, который тянется позади актрисы. Высокий разрез добавляет образу динамики и открывает ногу, а серебристые туфли-лодочки с острым мысом Christian Louboutin логично продолжают общую стилистику.

Образ дополняют украшения Bvlgari – массивные кольца и деликатные акценты, которые не перегружают наряд. Волосы актриса оставила распущенными и ровными, а макияж выполнила в нейтральных оттенках.

Бренд Lever Couture основала дизайнер украинского происхождения Леся Верлингьери, которая родом из Одессы, а сейчас работает в Лос-Анджелесе. Ее работы регулярно появляются на красных дорожках и крупных светских событиях Голливуда.

В частности, в разное время Lever Couture выбирали Дженнифер Лопес, Леди Гага, Милла Йовович, Лорен Санчес, Аня Тейлор-Джой и другие. В 2024 году певица Коко Джонс появилась в подобном "сетчатом" платье на MTV Video Music Awards, а актриса Эшли Парк – на премьере нового сезона сериала "Эмили в Париже". В том же году Лопес использовала кутюрный образ бренда во время промо своей музыки.

Энн Хэтэуэй в последние годы активно меняет свой публичный стиль. После сотрудничества со стилистом Эрин Уолш ее выходы стали более смелыми – актриса начала выбирать сложные конструкции, яркие цвета и нестандартные решения. При этом она сохраняет баланс между трендами и классикой, что позволяет ей оставаться узнаваемой.

Карьерный путь Хэтэуэй также связан с модой: от трансформации героини в "Дневниках принцессы" до роли в фильме "Дьявол носит Prada", которая закрепила за ней ассоциацию с миром высокой моды. Сегодня актриса продолжает развивать этот образ уже в реальной жизни, регулярно появляясь в рейтингах лучше всего одетых звезд.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что участница K-pop-группы BLACKPINK Лалиса Манобан (Лиса) во время церемонии награждения кинопремии "Эмми 2025" засияла в элегантном аутфите от Lever Couture.

