Режим Лукашенко продолжает двухвекторную политику, пытаясь угодить как Путину, так и Трампу: какие последствия для Украины

В последние месяцы Беларусь все больше стала присутствовать в сфере внешнеполитической деятельности Украины, что обусловлено двумя основными причинами. С одной стороны, это продолжение тесного военно-политического сотрудничества Минска и Кремля, а с другой – активизация дипломатических усилий в отношениях Беларуси и США. Стоит отметить, что Украина, со своей стороны, также перешла к более открытой поддержке белорусской оппозиции и увеличению политического давления на режим Александра Лукашенко.

Видео дня

Подтверждением этого можно назвать первую официальную встречу президента Украины Владимира Зеленского с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской 25 января 2026 года в Вильнюсе.

Беларусь активизирует военное сотрудничество с Россией, увеличивая угрозу для Европы

Известно, что сейчас Беларусь продолжает наращивать военно-техническое сотрудничество с государством-агрессором, будучи активным участником логистического и промышленного тыла войны России против Украины. По состоянию на 2025 год, российский военно-промышленный комплекс поддерживают более 280 белорусских предприятий, которые вовлечены в производство оружия, комплектующих, боеприпасов и тому подобное.

Кроме того, Беларусь разрешила развернуть на своей территории специальные mesh-ретрансляторы, обеспечивающие наведение российских ударных дронов, которые атакуют территорию Украины.

В конце февраля Украина подтвердила, что часть этих ретрансляторов на белорусской территории была нейтрализована. Но не меньшую угрозу Беларусь представляет и для Европы, ведь имеет на своей территории российские ядерные боеголовки, российские ракетные комплексы "Орешник", а также заводы боеприпасов и дронов с привлечением иранских технологий, которые могут быть использованы в войне против западных стран.

Экономическая зависимость Беларуси от РФ продолжает расти

Кроме того, все больше растет экономическая зависимость Беларуси от Российской Федерации. Страна после соучастия в агрессии против Украины потеряла доступ к европейским и украинским портам, а международная торговля преимущественно осуществляется через российскую логистическую инфраструктуру и банковскую систему. За последние годы доля РФ в белорусском экспорте возросла до 90%, а в сфере энергоносителей Россия является фактически единственным поставщиком для Беларуси. Поэтому Кремль пользуется тем, что белорусские экспорт, энергетика и логистика полностью замкнуты на России, что затрудняет самостоятельную внешнюю политику для Минска.

Минск активизирует контакты с США для уменьшения зависимости от России и ослабления санкционного давления

Впрочем, Беларуси удалось организовать сближение с администрацией американского президента Дональда Трампа, что привело ко двум визитам американского спецпосланника и снятию санкций с ряда белорусских компаний в обмен на освобождение более 500 политзаключенных. Поэтому для Украины возникают риски ослабления санкционного давления на Беларусь и превращения ее в канал обхода экономических санкций для России.

Кроме того, Белый Дом стремится использовать лидера Беларуси как посредника в переговорах с Путиным, что фактически реабилитирует и легитимизирует авторитарный режим Лукашенко. Следовательно, контакты Украины с белорусской оппозицией могут стать попыткой создания альтернативного центра легитимности, что усилит политическое давление на власть белорусского диктатора.

Однако, освобождение многих белорусских оппозиционеров одновременно ослабило политическое и структурное единство оппозиции, которая теперь имеет нескольких влиятельных лидеров-конкурентов. Именно поэтому Украина сейчас усилила взаимодействие с белорусской оппозицией, ведь наша страна имеет непосредственный стратегический интерес к демократизации Беларуси.

Давление на Лукашенко увеличивается как извне, так и изнутри

Кроме того, можно отметить, что сам Александр Лукашенко постепенно теряет монополию на контакты с Москвой. Есть свидетельства, что российский посол в Беларуси уже осуществляет самостоятельные рабочие визиты на белорусские предприятия, минуя официальный Минск. Белорусская политическая и экономическая элиты также формируют прямые контакты с Кремлем, а заседания Секретариата Совета безопасности Беларуси почти постоянно проходят с участием российских представителей. Фактически, для белорусской номенклатуры элиты Кремль становится не менее весомой альтернативой, чем президент Лукашенко.

Таким образом, сейчас режим Лукашенко одновременно испытывает на себе внешнее и внутреннее давление, что медленно подрывает его монополию на власть в стране. Поэтому активизация его контактов с США является попыткой минимизировать пагубное влияние Кремля и иметь шансы на личное спасение в случае попыток России сменить власть в Беларуси силовым путем.