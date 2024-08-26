Тренер 'Реала' озвучил судьбу вратаря сборной Украины в команде

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин не покинет мадридский "Реал" в летнее трансферное окно. 25-летний футболист решил остаться в "королевском клубе" и попробовать побороться за место в основе с бельгийцем Тибо Куртуа, который считается безоговорочно первым номером команды.

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Об этом на пресс-конференции после победы над "Вальядолидом" во втором туре чемпионата Испании заявил главный тренер испанского гранда Карло Анчелотти, информирует портал Real Madrid Confidencial. Итальянский специалист в разговоре с журналистами отметил, что "Реал" завершил трансферную кампанию нынешнего лета.

"Лунин? Он остается", – сказал Анчелотти. Это означает, что украинский футболист намерен отработать свой контракт, который действует до лета будущего года, и покинуть "Реал" на правах свободного агента. Переговоры относительно нового соглашения между сторонами зашли в тупик.

В то ж время руководство "сливочных" не совсем устраивает такое развитие событие – президент Флорентино Перес надеется заработать на продаже украинца. СМИ назвали уход Андрея свободным агентом "худшим кошмаром для "Реала".

Напомним, в минувшем клубном сезоне Лунин провел 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 32 мяча, а 12 встреч сыграл на ноль. Особо запоминающимися были поединки Лиги чемпионов против "Лейпцига" и "Манчестер Сити", когда он выиграл серию пенальти в четвертьфинале.

Как сообщал OBOZ.UA, нападающий сборной Украины Артем Довбик перешел в итальянскую "Рому" и стал первым представителем нашей страны в стане "волков".

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