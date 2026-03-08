Трамп опозорился с 'величайшим спортивным событием в истории'

В США опозорились с турниром Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Freedom 250, который запланирован на территории Белого дома и был анонсирован как одно из главных спортивных событий в истории. Однако состав боев и участники карда вызвали критику экспертов и болельщиков, которые считают громкие заявления несоответствующими реальному уровню турнира.

Идею проведения турнира озвучил Дональд Трамп летом 2025-го. Он представлял событие как часть празднования 250-летия независимости США и заявил, что на лужайке Белого дома состоятся "невероятные профессиональные бои".

По плану организаторов октагон установят на Южной лужайке Белого дома. Турнир запланирован на 14 июня 2026 года: в День флага США и в день 80-летия Трампа. На самой площадке смогут присутствовать около 5000 гостей, включая примерно 1000 военнослужащих. Еще более 85 тысяч зрителей смогут наблюдать трансляцию на гигантских экранах в расположенном рядом парке Эллипс.

Сообщается, что UFC планирует потратить на организацию около 60 млн долларов. Эта сумма значительно превышает бюджет других крупных турниров организации: например, проведение события в сфере Лас-Вегаса обходилось примерно в 20 млн.

Генеральный директор UFC Дана Уайт заявлял, что турнир станет уникальным событием. Он назвал его "событием один на один" и отметил, что такая возможность "выпадает раз в жизни", добавив, что компания рассчитывает на "самый просматриваемый турнир UFC в истории" и "величайший файт-кард, когда-либо собранный".

Представитель Трампа Стивен Ченг в комментарии газете The Wall Street Journal отмечал, что турнир должен стать одним из главных событий юбилея страны. По его словам, это "одно из величайших и самых исторических спортивных событий в истории", а проведение боев в Белом доме демонстрирует видение Трампа в праздновании 250-й годовщины США.

7 марта состав участников был объявлен официально. В главном поединке Илия Топурия встретится с Джастином Гейджи за титул в легком весе, а Алекс Перейра проведет бой с Сирилом Ганом за временный пояс в тяжелой категории.

В карде пройдут еще четыре поединка:

● Шон О’Мэлли – Айманн Захаби;

● Маурисио Руффи – Майкл Чендлер;

● Бо Никал – Кайл Докас;

● Диего Лопес – Стив Гарсия.

При этом отсутствуют одни из самых известных бойцов UFC: среди них лидер рейтинга pound-for-pound Ислам Махачев, самый кассовый боец в истории организации Конор Макгрегор и бывший чемпион тяжелого веса Джон Джонс.

Критика касается и титульных боев. Поединок Перейры и Гейджи пройдет за временный пояс в тяжелом весе, что часть фанатов воспринимает как промежуточный титул, а не полноценное чемпионское противостояние.

Также отмечается меньшая "плотность звезд" по сравнению с юбилейными турнирами UFC. В карде присутствуют бойцы вроде Айманна Захаби и Стива Гарсии, которые не относятся к наиболее медийным фигурам организации. Некоторые рейтинговые поединки, включая бои с участием Бо Никала или Маурисио Руффи, рассматриваются как продвижение перспективных проспектов.

На этом фоне ряд аналитиков считает, что турнир больше ориентирован на символический и политический эффект. По их мнению, акцент на американских бойцах и медийности события делает шоу частью праздничной программы, а не турниром с самым сильным составом в истории организации.

Болельщики раскритиковали состав, назвав его "шляпой" и "позором".

