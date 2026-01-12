'Трамп – мафия': легенда спорта призвал ФИФА отобрать у США чемпионат мира по футболу

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) лишить США права на проведение чемпионата мира 2026 года. Олимпийский чемпион Нагано-98 также обвинил американского президента Дональда Трампа в нарушении международного права после угроз захватить Гренландию.

Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Двукратный обладатель Кубка Стэнли подчеркнул, что сегодняшние действия США свидетельствуют об империалистических амбициях Белого дома, а ФИФА, не реагируя на это, легализует преступления.

"То, что сейчас происходит в США, имеет мало общего с демократией и законом. Страна, которая не уважает международное право и угрожает демократическим странам военной агрессией, не должна проводить такие крупные международные мероприятия. Это помогает легализовать ее незаконные преступления. Президент Трамп – это мафиози с империалистическими целями. Это нарушение международного права, и к преступнику нужно относиться соответственно. Это то же самое, что и мир в XVII-XIX веках, или гитлеровская Германия до начала Второй мировой войны", – отметил Гашек.

Ранее Трамп со словами о том, что "его полномочия как главнокомандующего вооруженными силами США ограничиваются только его "собственной моралью", а не международным правом", заявил о планах контролировать Гренландию.

Как сообщал OBOZ.UA, Доминик Гашек жестко раскритиковал Дональда Трампа после того, как тот принял в Анкоридже российского диктатора Владимира Путина. Также он называл президента США сторонником убийцы в лице Путина.

