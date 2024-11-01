'Трагические новости': легенда бокса сказал, чем закончится реванш Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя назвал Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) победителем реванша с Александром Усиком (22-0, 14 КО). Легенда бокса выразил уверенность в том, что британец сделает выводы из своего поражения в мае и будет лучше готов к повторному противостоянию с украинцем.

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Об этом Де Ла Хойя заявил в интервью YouTube-каналу FightHubTV, пишет портал secondsout.com. Мексиканец отметил невероятное мужество Фьюри, который вышел на поединок против Усика несмотря на то, что его жена потеряла ребенка во время беременности за день до боя.

"Я думаю, голова Фьюри будет в этот раз полностью сфокусирована на боксе. Мы не знали, что произошло с ним перед боем. Эти трагические новости – вы знаете, что это делает с бойцом? Давайте поговорим о сердце, которое Тайсон должен был оставить. Любой бы отказался от боя. Тайсон же вышел на ринг и дрался с Усиком, это невероятно. Да, этот бой кажется 50 на 50, но я отдаю предпочтение Фьюри", – сказал Де Ла Хойя.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Кроме того, британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь, Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

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