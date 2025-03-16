Toyota устроила бунт из-за произошедшего на чемпионате мира по лыжным видам спорта

Автомобильная корпорация Toyota настояла на удалении своего логотипа с формы норвежской сборной по прыжкам с трамплина, пишет NRK. Причиной стало расследование Международной федерации лыжного спорта (FIS) о нарушении экипировочных правил.

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Во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в норвежском Тронхейме местные спортсмены Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг решили вшить в костюмы запрещенный материал для улучшения аэродинамики.

Toyota, оставаясь спонсором сборной, приняла решение временно дистанцироваться от команды на время разбирательства. Ранее аналогичный шаг сделала компания Nammo, а юридическая фирма Help и вовсе разорвала контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.

Из-за скандала FIS лишила Линдвика "серебра", а Форфанга – пятого места в соревнованиях на большом трамплине, а также отстранила нескольких сотрудников сборной, включая тренеров и сервис-бригаду. Глава норвежского комитета по прыжкам с трамплина Стина Корсен ушла в отставку.

Как сообщал OBOZ.UA, глава FIS Йохан Элиаш,выразил глубокое возмущение по поводу скандала с костюмами норвежских прыгунов на чемпионате мира.

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