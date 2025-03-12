'Я глубоко шокирован'. Глава FIS поражен случившемся в Тронхейме на чемпионате мира по лыжным видам спорта

Глава Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш,выразил глубокое возмущение по поводу скандала с костюмами норвежских прыгунов на чемпионате мира в Тронхейме. Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг были дисквалифицированы за манипуляции с комбинезонами, что привело к лишению Линдвика серебра, а Форфанга – пятого места в соревнованиях на большом трамплине.

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Прыгуны изменили свои костюмы, чтобы увеличить подъемную силу в воздухе. В частности, они использовали дополнительные элементы – особые неэластичные швы, которые нарушали стандарты, установленные FIS и улучшали аэродинамические характеристики.

Такая модернизированная экипировка позволяла спортсмену получать дополнительное преимущество, например, увеличивая подъемную силу или облегчая движение в воздухе.

Руководство сборной Норвегии признало, что изменения в костюмах были сделаны сознательно, понимая, что это нарушает правила.

"Я глубоко шокирован событиями, которые произошли во время субботних соревнований по прыжкам с трамплина. Уважение и справедливость являются основными ценностями нашего спорта, гарантирующими, что лучший спортсмен побеждает заслуженно", – цитирует Элиаша NRK.

Президент FIS, подчеркнул, что манипуляции с оборудованием не имеют места в спорте, который должен основываться на честности и справедливости. Он выразил обеспокоенность тем, что данный инцидент может затмить чемпионат и подорвать доверие к честным спортсменам и командам.

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