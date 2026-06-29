Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил нелепое мнение о том, что Россия должна добиться от международных федераций выплаты компенсаций за якобы несправедливое отстранение. Представитель страны-агрессорки также обвинил спортивные организации в нанесении вреда атлетам из РФ.

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Об этом Васильев заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешник диктаторского режима Владимира и ярый Z-патриот набросился с обвинениями на организации, также повторил традиционных кремлевский нарратив о якобы величии России.

"Необходимо выставлять встречные иски всем международным федерациям, которые незаконно отстранили наших спортсменов. И требовать огромные денежные компенсации, чтобы для них это было хорошим уроком. Для всех тех русофобов и злодеев, которые навредили и нашим спортсменам, и олимпийскому движению в целом. Какие бы ни складывались наши отношения с ними сейчас, хорошо или нет, пусть международные федерации сначала расплатятся с нами до конца. С нашими ребятами и федерациями за те убытки, которые они понесли в связи с незаконным отстранением. И вот тогда они нас будут уважать", – в патриотичном угаре сказал Васильев.

Ранее этот россиянин потребовал применить жесткие меры к властям Клуж-Напоки за отказ от демонстрации российской символики на турнире по художественной гимнастике.

Как сообщал OBOZ.UA, Дмитрий Васильев выразил циничное мнение о том, что в самом ближайшем будущем украинцы и россияне "будут жить дружно и весело".

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