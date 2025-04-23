Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил циничное мнение о том, что в самом ближайшем будущем украинцы и россияне "будут жить дружно и весело". Бывший биатлонист при этом нисколько не раскаялся в том, что его страна развязала преступную войну, а всю вину возложил на украинцев, у которых "эмоции преобладают над здравым смыслом".

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Об этом Васильев заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот при этом лицемерно посоветовал украинцам "мирно сосуществовать с соседями" и отбросить вражду, забыв о том, что роспропаганда годами поливала грязью нашу страну.

"Все понимают, что СВО (так в РФ позорно называют войну в Украине – ред.) не будет длиться вечно, как и не будет вечной вражды. Все знают, что нужно мирно сосуществовать с соседями, находить точки соприкосновения. Этот период надо пережить, когда эмоции и громкие заявления людей с Украины или Запада преобладают над здравым смыслом. А потом всё наладится, даже не сомневаюсь, что все будут жить дружно и весело", – сказал Васильев.

Интересно, что буквально на днях этот россиянин выдал штампы кремлевской пропаганды об украинском языке, назвав его "явным геноцидом" в отношении русского.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова со словами "из-за этого все и началось" обвинила украинцев в "ущемлении прав человека".

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