То, что вытворял сын чемпионки во время ее интервью на ОИ-2026, стало хитом в сети. Видео

Итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида и ее сын 2-летний Томаззо стали настоящими звездами социальных сетей. Лоллобриджида завоевала победы на Олимпиаде-2026, а после награждения пришла с ребенком на флеш-интервью.

Видео дня

В тот момент, когда журналисты пытались узнать, что чувствует титулованная спортсменка после своего триумфа, мальчик всячески старался привлечь к себе внимание звездной мамы. Он сорвал с нее шапку, закрывал ей рот руками и пытался сорвать ветрозащиту с микрофонов журналистов.

"Мой муж и моя семья были рядом и сказали мне не переставать верить в свои мечты, бороться. Это было новое испытание, и поэтому я действительно наслаждалась всем: получала удовольствие, на соревнованиях смеялась, мне говорили, что я танцую и всё такое, потому что я была действительно весёлой и счастливой", – смогла сказать спортсменка.

За несколько часов клипы разлетелись по интернету, собрав сотни тысяч просмотров.

Как сообщал OBOZ.UA, Лоллобриджида устроила трогательную встречу с родственниками, которая моментально стала вирусной. Видео, на котором спортсменка бежит к сыну Томаззо прямо после завоевания "золота", собрало более 230 тысяч просмотров за сутки в социальных сетях.

Напомним, что Франческа Лоллобриджида в день своего 35-летия выиграла "золото" на дистанции 3000 метров, установив первый олимпийский рекорд Игр-2026 с результатом 3:54.28. Эта победа стала для Италии первой медалью "золото" на Олимпиаде-2026 и первой в истории олимпийской победой итальянской женщины в конькобежном спорте.

Лоллобриджида — внучатая племянница актрисы Джины Лоллобриджиды и дочь бывшего чемпиона мира по конькобежному спорту Маурицио Лоллобриджиды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!