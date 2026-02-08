'Самый прекрасный момент Олимпиады-2026' стал вирусным в сети. Видео

Общение итальянской коньобежки Франчески Лоллобриджиды со своими родными и близкими после победы на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии стало хитом в интернет. Видео с этим моментом разошлось по соцсетям и собрало 230 тысяч просмотров за сутки.

Видео дня

Сразу после того. как Лоллобриджида завоевала золотую медаль, она побежала в подтрибунное помещение, чтобы увидеть своего сына Томаззо. Камера в прямом эфире продолжала следовать за героиней эпизода, несмотря на жесткие олимпийские протоколы и ограничения трансляции, позволив показать очень личный и трогательный момент без постановки и пафоса.

Итальянский пользователь соцсетей Джонатан Ф, опубликовавший ролик, так описал происходящее в социальной сети Х. "Самый красивый момент, который вы увидите сегодня, это безумная гонка оператора и режиссура, которая оставляет его в эфире, бросая вызов строгим олимпийским протоколам и радиосигналу, чтобы подарить нам вживую интимный и трогательный эпизод. Вот такими и должны быть Олимпийские игры".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Лоллобриджида в день своего 35-летия выиграла "золото" на дистанции 3000 метров на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо, установив первый олимпийский рекорд Игр с результатом 3:54.28. Она уверенно удержала лидерство до конца соревнований, опередив соперниц более чем на две секунды.

Эта победа принесла Италии первое "золото" на ОИ-2026 и стала первой в истории олимпийской победой итальянской женщины в конькобежном спорте. Лоллобриджида является внучатой племянницей актрисы Джины Лоллобриджиды и дочерью бывшего чемпиона мира по конькобежному спорту Маурицио Лоллобриджиды.

