Внучатая племянница Джины Лоллобриджиды установила первый олимпийский рекорд ОИ-2026. Видео

Итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида в день своего 35-летия на зимней Олимпиаде в Милане и Кортине-д’Ампеццо установила первый олимпийский рекорд Игр-2026, выиграв золотую медаль на дистанции 3000 метров среди женщин с результатом 3:54.28. Этот показатель более чем на две с половины секунды превзошел достижение нидерландки Ирен Схаутен, которая на Играх в Пекине-2022 пробежала дистанцию за 3:56.93.

Гонка развивалась напряжённо: Лоллобриджида первой вышла на финиш с лучшим временем, и после её выступления оставались ещё несколько участниц, которые могли побить её результат. Итальянка внимательно следила за попытками конкуренток, но ни одна из них не смогла превзойти её время.

По окончании забега она отпраздновала успех в окружении трибун, заполненных болельщиками из Италии.

Это "золото" стало первой медалью высшей пробы для принимающей страны на ОИ-2026 и первой в истории победой итальянской женщины в конькобежном спорте на Олимпийских играх.

Франческа Лоллобриджида родилась 7 февраля 1991 года в итальянском городке Фраскати недалеко от Рима. Она дебютировала на Олимпийских играх ещё в 2010 году и для неё участие в Милане-Кортине стало уже четвёртым Олимпийским циклом.

На предыдущих Играх в Пекине в 2022 году Лоллобриджида завоевала серебряную медаль на дистанции 3000 метров и бронзовую в масс-старте, что были её первыми олимпийскими наградами.

Помимо успехов на Олимпиадах, спортсменка выступала на международных чемпионатах мира и Кубках мира, регулярно входя в число призёров.

Итальянка завершила гонку с отрывом более двух секунд от серебряного призёра, норвежки Рагне Виклунд, а бронзу завоевала канадка Вальери Малтей.

Отметим, что новая чемпионка является внучатой племянницей знаменитой Джины Лоллобриджиды, которая умерла в январе 2023 года в возрасте 95 лет. Икона итальянского и мирового кино была сестрой деда Франчески. Её отец Маурицио – бывший чемпион мира по конькобежному спорту.

