УкраїнськаУКР
русскийРУС

Титулованная украинская художественная гимнастка умерла в 20 лет

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
14,4 т.
Титулованная украинская художественная гимнастка умерла в 20 лет

На 21-м году жизни умерла украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина – студентка кафедры спортивных видов гимнастики Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Причина смерти спортсменки не уточняется.

Видео дня
Титулованная украинская художественная гимнастка умерла в 20 лет

Хоровинкина родилась в Чернигове в 2005 году.

Титулованная украинская художественная гимнастка умерла в 20 лет

С четырёх лет занималась художественной гимнастикой.

Титулованная украинская художественная гимнастка умерла в 20 лет
Титулованная украинская художественная гимнастка умерла в 20 лет
Титулованная украинская художественная гимнастка умерла в 20 лет

За годы выступлений собрала внушительную коллекцию наград: её медали, грамоты и кубки, как отмечали тренеры, едва помещались в объектив фотокамеры.

Титулованная украинская художественная гимнастка умерла в 20 лет
Титулованная украинская художественная гимнастка умерла в 20 лет
Титулованная украинская художественная гимнастка умерла в 20 лет

В университете подчеркнули, что Лиза была примером для сокурсников:

"Мы запомним как самую светлую, добрую, искреннюю, не просто красивую внешне, но и прекрасного человека изнутри. Лиза — не просто отличница и старательная студентка, она была предана своему любимому делу, и это чувствовалось в каждом ее слове, во внимании и заинтересованности к каждому заданию", — говорится в некрологе.

Титулованная украинская художественная гимнастка умерла в 20 лет

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!