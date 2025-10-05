Титулованная украинская художественная гимнастка умерла в 20 лет

На 21-м году жизни умерла украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина – студентка кафедры спортивных видов гимнастики Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Причина смерти спортсменки не уточняется.

Хоровинкина родилась в Чернигове в 2005 году.

С четырёх лет занималась художественной гимнастикой.

За годы выступлений собрала внушительную коллекцию наград: её медали, грамоты и кубки, как отмечали тренеры, едва помещались в объектив фотокамеры.

В университете подчеркнули, что Лиза была примером для сокурсников:

"Мы запомним как самую светлую, добрую, искреннюю, не просто красивую внешне, но и прекрасного человека изнутри. Лиза — не просто отличница и старательная студентка, она была предана своему любимому делу, и это чувствовалось в каждом ее слове, во внимании и заинтересованности к каждому заданию", — говорится в некрологе.

