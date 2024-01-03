'Тактика Кличко'. Назван единственный способ победить Усика в бою с Фьюри

Известный супертяжеловес Дэвид Аллен (19-6-2, 16 КО) дал свой прогноз на поединок между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО). По мнению 31-летнего британца для победы над украинцем Цыганскому королю нужно действовать также, как он действовал против Владимира Кличко в ноябре 2015-го.

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"Я думаю, что нужен такой Тайсон, который дрался с Кличко. Вот что я думаю ему необходимо. Не такой, как во втором и третьем бою с Уайлдером. Нужен такой, как был с Кличко", - заявил Дэвид Аллен в интервью Youtube-каналу BBTV Boxing, перевод которого приводит Vringe.

Аллен, который в свое время был спарринг-партнером Усика, называет Александра не самым сильным бойцом с физической точки зрения, а также не самым большим панчером. Дэвид уверен, что украинец выигрывает бои своим интеллектом.

"Я провел много раундов, пытался на него давить, пытался его быковать. Это не работало, потому что он мастер в этом. Он делал это многие годы. Я считаю, нужно срывать его попытки — много ложных ударов, много движений разорганизуют его. Такой вот Усик", – сказал Аллен.

Британец верит, что Тайсон единственный, кто может побить Сашу в его игре.

"Честно говоря, только так можно побить Усика. Все эти разговоры о размере — Тайсон будет в своем размере. Размер же не всегда означает, что нужно быковать и давить. Он же может работать джебом, как в бою с Кличко. Вот как я бы дрался на его месте. Я бы использовал ту же тактику, которую он использовал в бою с Кличко. Это всё по моему опыту из спаррингов", - подытожил британский эксперт.

Напомним, что битва за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Стоит отметить, что бывший чемпион мира в крузервейте, а сейчас аналитик бокса Джонни Нельсон предполагает, что этот бой в указанный срок не состоится.

Ранее этот вечер планировался на 23 декабря, но Тайсон Фьюри получил рассечение во время поединка с Фрэнсисом Нганну и противостояние было перенесено. Александр Усик до этого дрался с Даниэлем Дюбуа, где победил нокаутом.

Это первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в эпоху четырех поясов. Последним абсолютным чемпионом в хэвивейте был Леннокс Льюис – в 1999-м он владел поясами WBA, WBC и IBF, чего тогда было достаточно для такого звания.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший выразил уверенность, что Александр в бою с Тайсоном столкнется со своей главной проблемой – отсутствием мощного нокаутирующего удара.

1 января суперкомпьютер BETSiE, который спрогнозировал исходы самых главных спортивных событий 2024 года, назвал победителя мегафайта Усик - Фьюри.

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