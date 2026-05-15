Сюрприз для украинцев: по финалу Свитолиной в Риме приняли сенсационное решение

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в субботу, 16 мая, проведет финальный матч турнира категории 1000 Женской теннисной ассоциации (WTA) в итальянском Риме. Соперницей 30-летней одесситки будет американка Коко Гауфф, которая занимает четвертое место в мировом рейтинге.

Начало поединка запланировано не ранее 18:00 по киевскому времени. Для Элины это будет уже третий финал в Риме – ранее она выигрывала турнир в 2017 и 2018 годах.

Украинские любители тенниса смогут поддержать Свитолину у экранов телевизоров и электронных девайсов. Компания Setanta Sports Ukraine, которая до этого не транслировала поединки турнира в столице Италии внезапно изменила свое решение.

Более того, прямой эфир из Риме будет БЕСПЛАТНО показан на платформе setantasports.com. Также трансляция пройдет на канале Setanta Sports Premium. Он, в частности, доступен в приложении "Киевстар ТВ".

Свитолина и Гауфф пять раз встречались друг с другом, причем неизменно на хардовом покрытии, а не на грунте, который используется в столице Италии. Три победы одержала украинка, а два матча остались за американкой.

В нынешнем сезоне соперницы провели уже два очных матча. Оба раза сильнее была Элина. В четвертьфинале Australian Open она выиграла 6:1, 6:2, а в Дубай триумф нашей соотечественнице дался намного сложнее – 6:4, 6:7, 6:4.

Победительница римского финала получит 1000 очков в мировой рейтинг и 1,055 млн долларов призовых.

