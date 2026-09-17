Сын главного путинского патриота Плющенко, который отказался выступать за Россию, провально деюбютировал за Азербайджан. Видео

13-летний Александр Плющенко впервые выступил на международных соревнованиях под флагом Азербайджана. На этапе юниорского Гран-при ISU в турецкой Анкаре сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не смог побороться за высокие места после короткой программы.

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Плющенко-младший (прозвище Гном Гномыч), дебютировал за новую сборную 17 сентября на четвертом этапе юниорского Гран-при. За исполнение короткой программы под композицию "Фламенко" Валерия Дидюли он получил 57,12 балла.

Во время проката фигурист допустил несколько заметных ошибок. На стартовом двойном акселе спортсмен сделал степ-аут и коснулся льда руками, из-за чего элемент был засчитан как одинарный. Кроме того, судьи отметили недокрут в каскаде тройной флип - тройной тулуп.

В итоге Александр успешно выполнил пять из семи заявленных элементов. После короткой программы он расположился за пределами группы лидеров, занимая 16-е место по официальным протоколам соревнований.

Эксперты отметили, что у Плющенко-младшего пока полностью отсутствуют элементы "ультра-си" (например, тройной аксель в короткой программе, который делают его старшие конкуренты), из-за чего программа изначально уступала лидерам по базовой стоимости. Произвольная программа у юниоров на этапе Гран-при в Анкаре состоится в субботу, 19 сентября 2026 года

Переход спортсмена под флаг Азербайджана был официально одобрен Международным союзом конькобежцев 1 июля 2026 года. Контракт фигуриста с азербайджанской федерацией рассчитан на пять лет.

Ранее родители спортсмена, Евгений Плющенко и Яна Рудковская, говорили, что смена спортивного гражданства связана с возможностью регулярно выступать на международных турнирах ISU. При этом Александр продолжает тренироваться в московской академии "Ангелы Плющенко".

Отметим, что переход Александра вызвал резонанс из-за прежних заявлений его отца Евгения Плющенко, который входит в Putin Team и неоднократно публично выступал в поддержку политики Кремля. Бывший фигурист неоднократно критиковал российских спортсменов, меняющих гражданство ради участия в международных соревнованиях.

"Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от "СВО" ради поездки на Олимпиаду. Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Такие спортсмены найдутся. Я плохо к этому отношусь", – говорил Плющенко в 2022-м после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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