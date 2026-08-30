"В России было бы невозможно". Жена главного путинского патриота Плющенко объяснила выступление сына-фигуриста за Азербайджан

Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская заявила, что 13-летнему Александру было бы сложно выйти на международный уровень, представляя Россию. По ее словам, именно поэтому юный фигурист в ближайшие пять лет будет выступать за Азербайджан, сохраняя при этом связь с российской школой фигурного катания.

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Рудковская рассказала, что Александр получил возможность представлять Азербайджан на международных соревнованиях. При этом, по ее словам, он остается гражданином России, а выступать за азербайджанскую сборную будет в течение пяти лет.

"Да, наш сын сейчас легионер. Но я считаю, что в 13 лет у мальчика, которого не финансировало государство, который занимался в частной академии у своего папы, отсидел карантин, не занимал ничье место, есть шанс попробовать", – сказала Рудковская в интервью Sport24.

Она объяснила решение конкуренцией среди российских фигуристов. В частности, Рудковская упомянула 17-летнего Льва Лазарева, который, по ее словам, исполняет пять четверных прыжков.

"Потому что сейчас в России ему было бы невозможно пробиться на международную арену. Потому что мальчики, которые объективно вышли сейчас в юниорах на международный уровень, например Лев Лазарев прыгает пять четверных, и ему 17 лет. А Саше только 13", – сказала она.

По словам Рудковской, выступление за Азербайджан даст Александру возможность участвовать в международных стартах и бороться за результаты в течение ближайших лет.

"Спорт очень короток. Жизнь в спорте для спортсменов очень коротка. И поэтому все спортсмены, которые будут смотреть это интервью, меня прекрасно поймут. Если есть возможность выступить, попробовать свои силы за другую страну, чтобы не терять мотивацию, здесь ничего нет", – заявила Рудковская.

Она также отметила, что переходы спортсменов между сборными происходили и раньше: "Переходы были, есть и будут. Это, к сожалению, такая жизнь".

Напомним. что Александр Плющенко 17 сентября впервые выступит на международных соревнованиях под флагом Азербайджана. Фигурист вошел в официальную заявку сборной страны на этапы юниорской серии Гран-при ISU сезона-2026/27.

Переход Александра Плющенко в сборную Азербайджана был утвержден Федерацией фигурного катания на коньках России в мае 2026 года. Сообщалось, что соглашение рассчитано на пять лет.

Евгений Плющенко является доверенным лицом Владимира Путина, публично поддерживает российскую власть и неоднократно выступал против смены спортивного гражданства российскими атлетами.

"Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от "СВО" ради поездки на Олимпиаду. Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Такие спортсмены найдутся. Я плохо к этому отношусь", – говорил Плющенко в 2022-м после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.