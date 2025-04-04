'Что сосут чемпионы?' Плющенко заявил, что Путин 'вырулит ситуацию' с отстранением россиян, и стал посмешищем

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил надежду на возвращение российских спортсменов в международные соревнования. Бывший фигурист при этом возложил свои ожидания на диктатора Владимира Путина, который "вырулит эту всю ситуацию", и стал посмешищем в сети.

Видео дня

"Мы все надеемся, что наш президент вырулит эту всю ситуацию и мы вернемся на международную арену, где снова докажем, что мы сильные. И я вас уверяю: нашим конкурентам будет очень сложно против нас во всех видах спорта. Повторюсь, во всех видах спорта!" – сказал Плющенко в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс".

Читатели портала Sports.ru не прошли мимо этих высказываний экс-спортсмена. Они высмеяли его утверждения напомнив, что именно политика Путина стала причиной санкций в отношении всех россиян.

"Уже нарулил так, что и за десятилетия не вырулить, рулитель", "На допинговую ситуацию зарулил, на "ситуацию" полного отстранения зарулил", "Рулевой уже давно рулит не в ту сторону", "Лучший вариант – отпустить руль!", "Как всегда в таких случаях перед глазами всплывает реклама чупа-чупс с бессмертным, великим вопросом от Плющенко: что сосут чемпионы?" – пишут в комментариях.

Ранее известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что россиян "ни за что дисквалифицировали", отстранив от международных турниров.

Как сообщал OBOZ.UA, российская фигуристка Камила Валиева, которую называют "новой любовницей Путина", отказалась возвращать медали после дисквалификации за допинг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!