Сын главного путинского патриота Евгения Плющенко отказался выступать за Россию и сменил гражданство

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр сменит спортивное гражданство и будет выступать за Азербайджан. 13-летний фигурист получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России и после одобрения ISU сможет участвовать в международных турнирах уже со следующего сезона.

По информации РИА Новости, решение об откреплении Александра Плющенко приняли на заседании исполкома ФФККР, которое состоялось в четверг. Фигурист, известный под прозвищем Гном Гномыч, теперь будет представлять Азербайджан.

Переход вызвал резонанс из-за прежних заявлений его отца Евгения Плющенко, который входит в Putin Team и неоднократно публично выступал в поддержку политики Кремля. Бывший фигурист неоднократно критиковал российских спортсменов, меняющих гражданство ради участия в международных соревнованиях.

"Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от "СВО" ради поездки на Олимпиаду. Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Такие спортсмены найдутся. Я плохо к этому отношусь", – говорил Плющенко в 2022-м после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Сам Евгений Плющенко подтвердил переход сына и заявил, что Александр получил спортивное гражданство Азербайджана сроком на пять лет.

"Это очень непростое решение, у него в жизни наступает ответственный и волнительный момент. Надеюсь на дружбу и поддержку России и Азербайджана в направлении спорта", – сказал Плющенко в интервью российским пропагандистам.

В последние годы воспитанники академии "Ангелы Плющенко" уже переходили под флаги других стран. Софья Самоделкина стала выступать за Казахстан, а Софья Титова перешла в Армению.

На российских соревнованиях Александр Плющенко выступал по первому разряду. В прошлом сезоне он занимал второе и четвертое места на всероссийских турнирах, а на Мемориале Жука стал 18-м. В конце 2025 года фигурист выиграл два турнира, где был единственным участником.