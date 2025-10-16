Сыграли сразу 3 вратаря: в полуфинале ЧМ по футболу U-20 сложилась уникальная ситуация

Молодежная сборная Марокко по футболу отметилась невероятно уникальной ситуацией во время чемпионата мира U-20, который в эти дни проходит в Чили. В полуфинальном противостоянии с французами тренерский штаб "атласных львов" использовал всех трех вратарей команды.

В основе своей сборной игру с "галльскими петухами" начал в "рамке" Янис Беншауш. Он уверенно смотрелся в воротах, несмотря на пропущенный мяч на 59-й минуте встречи, однако в середине второго тайма получил травму и вынужден был попросить замену.

На 64-й минуте вместо него вышел Ибрагим Гомис. Тому пришлось отыграть не только оставшиеся полчаса с учетом добавленного времени, но и овертайм, так как основные 90 минут поединка завершилось вничью 1:1.

Однако на последних секундах дополнительного времени тренерский штаб марокканцев решил заменить Гомиса. Под серию пенальти на поле появился третий по статусу голкипер команды Абделхаким Месбахи.

Именно он и стал героем ударов с 11-метровой отметки. Он отбил два пенальти французов и вывел свою команду в финал ЧМ. Теперь за трофей африканцы встретятся с Аргентиной. Игра пройдет в ночь на понедельник, 20 октября, в 2:00 по киевскому времени.

