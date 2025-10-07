'Открыто служебное расследование'. Сборная Украины по футболу попала в тяжелую ситуацию перед матчем с Испанией на чемпионате мира U-20

Перед решающим матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу U-20 против Испании молодежная сборная Украины лишилась своего лидера Геннадия Синчука. В Украинской ассоциации футбола уже начато служебное расследование.

Видео дня

После группового этапа ФИФА включила Синчука в дисциплинарный список со статусом "отстранен".

Полузащитник был вынужден пропустить игру с Парагваем, получив две жёлтые карточки в первых турах. Однако именно этот матч стал причиной нового наказания.

В документах ФИФА указано, что Синчука дисквалифицировали на встречу с Испанией за нарушение дисциплинарных правил — якобы он находился в технической зоне во время игры с Парагваем, хотя должен был быть отстранён.

Ситуацию подробно прокомментировал руководитель украинской делегации на турнире Дмитрий Пелин. По его словам, никаких нарушений с украинской стороны не было.

"Мы удивлены таким быстрым и суровым решением дисциплинарных органов ФИФА и убеждены, что со стороны футболиста не было нарушений регламентных норм. Геннадий прибыл на стадион вместе с командой и в сопровождении официального представителя ФИФА поднялся на трибуну, где занял место, определённое для него. Делегат ФИФА чётко подчеркнул, что игрок не имеет права находиться в раздевалке, туннеле, на скамейке запасных или в технической зоне. Мы строго следовали этим требованиям. Делегат позволил футболисту выполнить лёгкую разминку перед матчем, после чего Синчук вернулся на трибуну и оставался там до конца поединка", — заявил Пелин в комментарии Tribuna.com.

В самой Украинской ассоциации футбола подтвердили, что обстоятельства тщательно изучаются: "В УАФ уже открыто служебное расследование по данному факту, о его результатах будет сообщено после завершения процесса", — отметили в организации.

Перед матчем с Парагваем в официальной графике УАФ Синчук сначала был указан среди запасных, но позже его имя удалили, хотя первоначальное изображение сохранилось в публичном доступе.

Полузащитник забил по голу в двух первых матчах группового этапа и остаётся лучшим бомбардиром украинской команды на турнире. Более того, только пятерым игрокам на всём чемпионате удалось отличиться чаще, а самого Синчука признавали лучшим игроком встречи против Панамы.

Матч Украина — Испания начнётся в 22:30, и украинцам придётся обходиться без одного из ключевых футболистов, пока дисциплинарный эпизод остаётся предметом расследования.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 октября "желто-синие" добыли непростую победу над Парагваем на молодежном чемпионате мира по футболу в Чили и вышли в плей-офф с первого места в группе. Поединок в Вальпараисо завершился со счетом 2:1.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!