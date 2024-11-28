Связано с Украиной. УЕФА принял необъяснимое решение после матчей Лиги чемпионов

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) не включил украинского голкипера "Шахтера" в символическую сборную недели в Лиге чемпионов. Вместо Дмитрия Ризныка в команду попал голкипер "Ливерпуля" Квивин Келлехер, который отбил пенальти от Килиана Мбаппе в игре с "Реалом" (2:0).

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Также в команду попали Юрриен Тимбер ("Арсенал"), Ким Мин Чже ("Бавария"), Пау Кубарси ("Барселона"), Рами Бенсебаини ("Боруссия" Д), Раде Крунич ("Црвена Звезда"), Алекс Мак Аллистер ("Ливерпуль"), Малик Тилльман (ПСВ), Флориан Вирц ("Байер"), Матео Ретеги ("Аталанта") и Хулиан Альварес ("Атлетико").

27 ноября 25-летний голкипер сборной Украины установил новый рекорд Лиги чемпионов по количеству отраженных ударов в одном матче. Наш соотечественник отметился феноменальной игрой в поединке против нидерландского ПСВ из Эйндховена в пятом туре турнира.

Статистика ведется с 2003 года и за время наблюдений никто из вратарей не мог превзойти отметку в 13 сейвов за матч. Дмитрий побил рекорд вратаря "Црвены Звезды" Омри Глазера – 13 спасений своих ворот в игре против "Манчестер Сити" в 2023 году.

Статистика Дмитрия Ризныка в матче "Шахтера" с ПСВ в Лиге чемпионов

15 сейвов

11 отбитых ударов из-за штрафной

5 успешных игры на выходах

Ризнык за встречу с ПСВ получил от статистиков максимально возможную оценку в 10 баллов, став безусловно лучшим игроком в составе обеих команд.

Как сообщал OBOZ.UA, матч "Шахтер" – ПСВ завершился со счетом 2:3, при этом украинский клуб вел 2:0 до 87-й минуты.

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