Превзойти будет трудно: вратарь сборной Украины установил новый рекорд Лиги чемпионов

Вратарь донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык установил новый рекорд Лиги чемпионов по количеству отраженных ударов в одном матче. Голкипер "горняков" отметился феноменальной игрой в поединке против нидерландского ПСВ из Эйндховена в пятом туре турнира.

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Об этом информирует статистический портал SofaScore на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Аналитики отмечают, что собирают данные с 2003 года и за время наблюдений никто из вратарей не мог превзойти отметку в 13 сейвов за матч.

Статистика Дмитрия Ризныка в матче "Шахтера" с ПСВ в Лиге чемпионов: 15 сейвов

11 отбитых ударов из-за штрафной

5 успешных игры на выходах

Ризнык же в матче с ПСВ 15 раз спасал свою "рамку". Особенно тяжело голкиперу сборной Украины пришлось в концовке встречи, когда команда осталась в меньшинстве. В результате именно этот фактор стал решающим и привел к поражению "горняков" на выезде 3:2.

Несмотря на это, Ризнык получил от статистиков максимально возможную оценку в 10 баллов, став безусловно лучшим игроком в составе обеих команд. При этом нельзя не отметить, что первый гол нидерландцы провели после неудачно игры вратаря "Шахтера" во время исполнения штрафного удара.

После этой встречи чемпионы Украины опустились на 26-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, выпав из зоны плей-офф.

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