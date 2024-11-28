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Превзойти будет трудно: вратарь сборной Украины установил новый рекорд Лиги чемпионов

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,9 т.
Превзойти будет трудно: вратарь сборной Украины установил новый рекорд Лиги чемпионов

Вратарь донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык установил новый рекорд Лиги чемпионов по количеству отраженных ударов в одном матче. Голкипер "горняков" отметился феноменальной игрой в поединке против нидерландского ПСВ из Эйндховена в пятом туре турнира.

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Об этом информирует статистический портал SofaScore на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Аналитики отмечают, что собирают данные с 2003 года и за время наблюдений никто из вратарей не мог превзойти отметку в 13 сейвов за матч.

Статистика Дмитрия Ризныка в матче "Шахтера" с ПСВ в Лиге чемпионов:

  • 15 сейвов
  • 11 отбитых ударов из-за штрафной
  • 5 успешных игры на выходах
Превзойти будет трудно: вратарь сборной Украины установил новый рекорд Лиги чемпионов
Превзойти будет трудно: вратарь сборной Украины установил новый рекорд Лиги чемпионов

Ризнык же в матче с ПСВ 15 раз спасал свою "рамку". Особенно тяжело голкиперу сборной Украины пришлось в концовке встречи, когда команда осталась в меньшинстве. В результате именно этот фактор стал решающим и привел к поражению "горняков" на выезде 3:2.

Несмотря на это, Ризнык получил от статистиков максимально возможную оценку в 10 баллов, став безусловно лучшим игроком в составе обеих команд. При этом нельзя не отметить, что первый гол нидерландцы провели после неудачно игры вратаря "Шахтера" во время исполнения штрафного удара.

Превзойти будет трудно: вратарь сборной Украины установил новый рекорд Лиги чемпионов
Превзойти будет трудно: вратарь сборной Украины установил новый рекорд Лиги чемпионов

После этой встречи чемпионы Украины опустились на 26-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, выпав из зоны плей-офф.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский нападающий Артем Степанов стал самым молодым представителем нашей страны в истории Лиги чемпионов, дебютировав за "Байер" из Леверкузена.

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