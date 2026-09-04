Связано с деньгами: россиянин Гассиев рассказал, чем его шокировал Кличко

Российский чемпион мира в супертяжелом весе Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) вспомнил, как его пригласил спарринговать с легендарным Владимиром Кличко (64-5-0-1, 54 КО). Россиянин признался, что был шокирован, когда команда украинца заплатила ему гонорара за участие в подготовке к очередному бою нашего соотечественника.

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Об этом Гассиев рассказа в интервью YouTube-каналу бывшего футболиста сборной России Федора Смолова. 32-летний уроженец Владикавказа отметил, что в ринге не смог доставить никаких проблем Кличко-младшему, однако получил колоссальный опыт благодаря нескольким раундам.

"Когда я приехал в первый раз в Америку в 20 или 21 год, тренировался без спаррингов. Как-то ко мне подошел тренер и спросил, не хочу ли я поспарринговать с Владимиром Кличко. Я ни секунды не думал. Через день мы полетели в Майями, я с ним поспарринговал. Естественно, он мне накидал. Без всякого стеснения говорю, что он меня просто не почувствовал. Он меня раскатал, я ему ничего не смог сделать. После этого мне тренер дал 2500 долларов. То есть мы приехали, они все оплатили и еще денег мне заплатили? Я офигел. А я за бои меньше получал. Я готов был сам заплатить, чтобы в ринг постоять с ним и получить опыт", – сказал Гассиев.

До этого россиянин ответил на вопрос о том, испытывает ли он ненависть к украинскому суперчемпиону Александру Усику (25-0, 16 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, украинский тренер по боксу Станислав Григорук выразил уверенность в том, что легендарному Владимиру Кличко не стоит возвращаться на ринг.

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