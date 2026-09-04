"Почему я должен его ненавидеть?" Россиянин Гассиев ответил на вопрос об Усике

Чемпион мира в супертяжелом весе Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) отверг обвинения в том, что он негативно относится ку украинской звезде дивизиона Александру Усику (25-0, 16 КО). Россиянин отметил, что наш соотечественник, как и все боксеры, рискует здоровьем, каждый раз выходя на ринг.

Видео дня

Об этом Гассиев заявил в интервью YouTube-каналу бывшего футболиста сборной России Федора Смолова. 32-летний уроженец Владикавказа, который в 2018 году с треском проиграл Усику бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, добавил, что не испытывает ненависти к украинцу.

"Никакого негатива в его сторону у меня не было. И в принципе я ко всем соперникам отношусь одинаково. Вот они говорят: "Ты его ненавидишь. Ты хочешь с ним что-то сделать". Я говорю: "Господи, мы спортсмены. Он так же, как и я, тренируется, так же пытается заработать деньги, сделать свою жизнь лучше. Почему я должен его ненавидеть или плохо о нем высказываться?" Мы рискуем, выходим в ринг. Это очень тяжелое дело, которым мы занимаемся", – сказал Гассиев.

Ранее этот россиянин выразил недоумение решением Усика освободить все свои титулы. Также он выразил нелепую уверенность в том, что ему будет проще стать абсолютным чемпионом после поступка украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, Мурат Гассиев оценил возможность проведения реванша с Александром Усиком, назвав украинца "боксером с именем".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!